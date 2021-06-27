Hayat Üniversite sınavından çıkan Melek İpek Kazanana kadar deneyeceğim
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Üniversite sınavından çıkan Melek İpek: Kazanana kadar deneyeceğim

Antalya’da, eşi Ramazan İpek’i (36) öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Sınav çıkışı mutlu olduğu görülen Melek İpek, “Güzeldi. Bildiklerimi yaptım. Dünküne göre daha kolaydı. Bu yıl çalışma zamanım olmadı. Kazanana kadar deneyeceğim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Üniversite sınavından çıkan Melek İpek: Kazanana kadar deneyeceğim
Melek İpek

Döşemealtı ilçesinde, kendisine işkence ettiği gerekçesiyle 7 Ocak’ta 12 yıllık eşi Ramazan İpek’i av tüfeğiyle vurarak, öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmada, ’meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

İpek, bugün Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girdi. Sınav sonrası mutlu olduğu görülen İpek, “Güzeldi. Bildiklerimi yaptım. Dünküne göre daha kolaydı. Bakalım nasip, bekleyeceğim. Hedefime ulaşamasam da seneye deneyeceğim. Bu yıl çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğim. Bugünkü sınav kolaydı” diye konuştu.

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'Kazanana kadar deneyeceğim'

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