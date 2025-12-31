Yeni Şafak
Ünlü kebapçıda gelen adisyon şaşkına çevirdi: 3 lahmacuna ödenen para dudak uçuklattı

08:3131/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
IHA
İstanbul’da kebapçıya haksız fiyat artışı denetimi.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçıya yönelik yapılan denetimde, ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği’ hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy-Fenerbahçe’de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı.

Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği’ hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" denildi.


Tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edildiği belirtilen açıklamada, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği, denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

