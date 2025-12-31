Ünlü kebapçıda gelen adisyon şaşkına çevirdi: 3 lahmacuna ödenen para dudak uçuklattı

Bu doğrultuda, işletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği’ hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı" denildi.