Hayat Ünlü oyuncu da polis denetimine takıldı
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Ünlü oyuncu Bora Akkaş da polis denetimine takıldı

Ünlü oyuncu da polis denetimine takıldı

Polis ekipleri, kent genelinde kısıtlama denetimlerini sürdürdü. Ünlü oyuncu Bora Akkaş Mecidiyeköy’deki denetim noktasında polis çevirmesine takıldı. Yeni bir projeye için görüşmeye gittiğini söyleyen Akkaş, “Güzel bir dram işi geliyor, çok heyecanlıyım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ünlü oyuncu Bora Akkaş
Ünlü oyuncu Bora Akkaş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü haftasında da polis ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam etti. Kentin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında tek tek araçlar durdurularak kısıtlamaya uyulup uyulmadığı kontrol edildi. İstanbul halkının genel olarak kısıtlamaya uyduğu, sokağa çıkanların ise çalışma iznine sahip vatandaşlar olduğu görüldü.

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Mecidiyeköy’de bulunan uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler bir aracı daha durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

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Kamerayı görünce heyecan yaptım

Aracın sürücüsü “Geniş Aile” dizisindeki "Zekai" rolüyle tanınan ünlü oyuncu Borak Akkaş çıktı. Bir iş görüşmesine gittiğini ve heyecanlı olduğunu ifade eden Akkaş, “Kamerayı görünce heyecan yaptım. Demin de polis çevirdi, bizim böyle bir izin belgemiz var. Görüşmeye gidiyorum, burada tüm bilgiler mevcut. Bugün ilk gün olduğu için çıktıyı alamadım ama alıp bundan sonra yanımda taşıyacağım. İş görüşmesine gidiyorum, yeni başlayacak bir proje var. Çok güzel, eğlenceli bir proje ve çok heyecanlıyım. Ama henüz bir şey söylemek için çok erken, yakında haberleri çıkar. Komedi değil, güzel bir dram işi geliyor. Bir süredir yoktum şimdi bir hayli heyecanlıyım çünkü şu an iş görüşmesine gittiğim iş çok güzel, bu yüzden hızlıca oraya gitmek istiyorum” diye konuştu.

Polis ekiplerinin kent genelinde kurulan uygulama noktalarında sürdürdüğü denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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