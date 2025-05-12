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Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

Pınar Albayrak
12:2812/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Metin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.
Metin Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

PKK'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile kendisini feshetmesi ve silah bırakması ülke gündeminde geniş yer bulurken, sanat camiasından da gelişme ile ilgili paylaşımlar gecikmedi. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan komedi oyuncusu Metin Yıldız da konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımla emeği geçenlere teşekkür etti.

Terör örgütü PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamada, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.


İlgiyle takip edilen süreç boyunca 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla hareket edildi. Sabah saatlerinde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ünlüler camiasından bazı isimleri de mutlu etti. O isimlerden biri Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Metin Yıldız oldu. Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:


''Terörsüz bir Türkiye için atılan her adımı alınan her kararı destekledik. Kim Annelerin gözyaşlarını dindirmek için adım atıyorsa o adımı kutsal bildik. Emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına Teşekkür ediyorum.''





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