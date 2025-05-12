Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

İlgiyle takip edilen süreç boyunca 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla hareket edildi. Sabah saatlerinde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ünlüler camiasından bazı isimleri de mutlu etti. O isimlerden biri Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Metin Yıldız oldu. Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı: