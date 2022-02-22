Hayat Üsküdar Kitap Fuarında yüzler gülüyor
KÜLTÜR SANAT

Üsküdar Kitap Fuarı'nda yüzler gülüyor

2 yıl pandemi molası veren Üsküdar Kitap Fuarı 19 Şubat’ta kapılarını açtı. Yayınevleri ilgiden memnun. Okuyucu da kitap ve yazarlarla buluşmanın sevincini yaşıyor.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​Üsküdar Kitap Fuarında yüzler gülüyor ​
Üsküdar Kitap Fuarı

Üsküdar’da bu yıl yedincisi düzenlenen kitap fuarı 19 Şubat’ta başladı. Program kapsamında 450 yazarın katılacağı fuarda 115 yayınevinin kitapları okuyucuyla buluştu.

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan yayınevlerinin de nihayet yüzü güldü. Konuştuğumuz yayınevleri ilgiden memnun olduklarını söylerken okuyucu da kitapla buluşmanın sevincini yaşıyor. Okuyuculardan Ahmet Damar katılımın yüksek olmasını söyleşilere bağlarken, “Kitapları yazarlara imzalatmak da heyecan uyandırıyor” dedi. Bir kitap fuarından daha fazlası olduğunu söyleyen Nurgül Çelik ise “Burada söyleşilere katılma ve aldığımız kitapları imzalatma imkanı buluyoruz, yazarlarla az da olsa sohbet ediyoruz” dedi.

Fiyatların artması etkilemedi

Üsküdar’da yoğun bir okuyucu kitlesinin olduğunu söyleyen Dergah yayınevi temsilcisi Çetin Alpagut “Okuyucumuzun ilgi ve alakasından dolayı memnunuz. Genellikle roman, öykü, hikaye ve tasavvuf kitapları almayı tercih ediyorlar” dedi. Üsküdar belediyesinin tanıtımını çok iyi yaptığını söyleyen İz yayıncılık satış temsilcisi “Standımıza gelen okuyucularımız genellikle edebiyat, felsefe ve çocuk kitapları almayı tercih ediyor, fiyatların artması okuyucular üzerinde olumsuz bir hava oluşturmadı, çokça satış yaptık” dedi.

Ketebe Yayınları satış temsilcisi Selman Çelik ise Üsküdar’ın iyi bir okuyucu kitlesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Çok güzel bir yoğunluk var, Cengiz Aytmatov, Aliya İzzetbegoviç, İhsan Fazlıoğlu, Ömer Türker’in kitapları ve çocuk kitaplarımız büyük ilgi görüyor” açıklamasında bulundu. İthaki Yayınevi Temsilcisi de “Üsküdar’da olan okuyucu kitlesi ve öğrenci sayısının çok olması ilgi ve alakayı yükseltiyor. Standımıza gelen okuyucularımız genellikle roman ve bilim kurgu alıyor” dedi.

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