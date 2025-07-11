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Uzmanından öneriler: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı bu iki yöntemi uygulayın

Uzmanından öneriler: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı bu iki yöntemi uygulayın

20:4411/07/2025, جمعہ
G: 12/07/2025, ہفتہ
AA
Yeni Şafak
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Uzmanından öneriler: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı bu iki yöntemi uygulayın
Uzmanından öneriler: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı bu iki yöntemi uygulayın

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, yaz aylarında artış gösteren idrar yolu enfeksiyonlarına karşı en etkili korunma yönteminin düzenli sıvı tüketimi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi olduğunu bildirdi.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, sık idrara çıkma, yanma, alt karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler özellikle yaz aylarında birçok kişinin ortak sorunu haline gelebiliyor. Ürolojik enfeksiyonlar, çocuklardan kadınlara, ileri yaştaki erkeklerden genç bireylere kadar her yaş grubunu etkileyebiliyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış, yaz mevsimiyle birlikte enfeksiyon riskinin arttığını belirterek, sıvı tüketimi, hijyen kuralları ve erken tanının önemine dikkati çekti.


Ürolojik enfeksiyonların, günlük pratiğin önemli bir kısmını oluşturduğunu aktaran Atış, "Hastalık hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde sık görülüyor. Özellikle kadınlarda anatomik nedenlerle daha sık enfeksiyon gelişebiliyor. Kadınlarda idrar kanalının kısa olması ve genital organlarla komşu olması nedeniyle enfeksiyon riski yüksektir." ifadelerini kullandı.


İleri yaş erkeklerde üriner enfeksiyonların daha sık görüldüğünü vurgulayan Atış, "İyi huylu prostat büyümesi, nörojen mesane gibi idrar torbasının yeterli boşalamadığı durumlar ya da üriner sistemde taş hastalığı varsa enfeksiyon görülme sıklığı artar." bilgisini verdi.


Atış, çocuk hastalarda enfeksiyonun altında yapısal bir neden olabileceğini belirterek, çocuklarda detaylı ürolojik bir incelemenin şart olduğunu vurguladı. Atış,"Erkek çocuklarda da mutlaka sünnet öneriyoruz. Çünkü bu işlem idrar yolu enfeksiyonlarına karşı bilimsel olarak kanıtlanmış bir koruma sağlar." değerlendirmesinde bulundu.


Kadınlarda tekrarlayan enfeksiyonların genellikle altta yatan bir sebebe bağlı olduğunu da ifade eden Atış, "Hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Eğer ortada bir neden yoksa florayı düzenlemek için uzun süreli koruyucu tedaviler verebiliyoruz. Bunların içeriğinde çoğunlukla turna yemişi ve mannoz gibi maddeler yer alıyor." bilgisini verdi.


Atış, her birey için en temel önlemin sıvı tüketimi olduğunu da hatırlatarak, "Sıvı alımı sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde önemli. Ancak yazın özellikle artan sıcaklıklarla birlikte vücuttan sıvı kaybı da fazla oluyor. Bu dönemde daha da dikkatli olmak lazım. Ayrıca idrarın uzun süre tutulmaması da enfeksiyon riskini azaltır." ifadelerini kullandı.

#hijyen
#idrar yolu enfeksiyonları
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#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış
#MEdipol Sağlık Grubu
#sıvı tüketimi
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