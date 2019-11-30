Hayat Vizyonda Dilsiz var
KÜLTÜR SANAT

Vizyonda Dilsiz var

Yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı Dilsiz filmi dün vizyona girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filmde rol alan Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke
Filmde rol alan Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali’nde yapan, 7. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni; 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine layık görülen filmin başrollerinde Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke rol alıyor. Albaraka Türk’ün destek verdiği film aynı zamanda Murat Pay’ın kurgu olarak çektiği ilk uzun metrajlı filmi. Pay geçtiğimiz yıllarda Maşuk’un Nefesi ve Miraciye belgesel filmleriyle seyirciden büyük beğeni toplamıştı. Dilsiz, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

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