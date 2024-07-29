Wattpad değil sakıncalı içerik kaldırılsın

2007’de kurulan, ülkemizde milyonlarca üyesi bulunan hikaye yazma platformu Wattpad, 12 Temmuz’da, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime kapatıldı. 17 yılda web sitesi ve mobil uygulamaları sayesinde birçok gencin yazı dünyasına adım atmasını sağlayan platformun, ülkemizdeki en büyük sorunu içeriğinin denetlenmiyor olmasıydı. İçerisinde müstehcen, LGBT ve şiddete özendiren çeşitli içerikler bulunan platform, bir süredir aileler tarafından şikayet ediliyordu.

Gençlerin yazdıklarının filtrelenmeden yayınlandığı platforma ilişkin şikayetler gün geçtikçe artınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya duyarsız kalamadı. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un 8/A maddesine dayanarak uygulamaya erişim engellendi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Wattpad'in Türkiye'de temsilciliği olmadığına vurgu yaptı. Çocukların cinsel istismar, şiddet ve zorbalık gibi temalara maruz kaldığını dile getiren Bakan Göktaş, ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini ifade etti.

İsmail Kılıçarslan

YAZARLIK ATÖLYELERİ AÇMALIYIZ

Wattpad’i ve içerisinde barındırdığı tehlikeleri sıklıkla Yeni Şafak’taki köşesinde kaleme alan yazar İsmail Kılıçarslan, erişim engelini değerlendirerek şunları söyledi: “Erişim engelini doğru bulmuyorum. Ama Wattpad’in yok olması gerektiğini savunuyorum. Erişimi engelleyip yok edemeyiz. O kitlenin tüketmek istediği edebiyat, kitap ve kültürün yatağını değiştirmediğin sürece alternatif bir şey açılır ve yoluna devam eder. Seçtikleri konular ve işleyişleri çok kötü ama Wattpad’e yazanlardan, ‘Biraz emek verilse ne kadar iyi yazar olur’ diyebileceğim kalemler gördüm. Bu çocuklara biraz yazma, çizme öğretelim. Güray Süngü, Ali Ural gibi yazar atölyeleri yapan ve gerçekten muhteşem insanlar yetiştiren isimler var. Bunu hayata geçirmek isteyenlerin tamamı, önlerine imkan açılsa bir sürü çocuk kurtarır.”

Adem Yılmaz

KİTAPLARA BİLGİLENDİRİCİ ETİKETLER KOYULMALI

Uzun yıllar kitap fuarı organizatörlüğü yapan yazar Adem Yılmaz ise fuar deneyimlerinden yola çıkarak, Wattpad içeriklerine bir yayıncı gözüyle yorum getirdi. Wattpad’de içerik filtrelemenin önemine değinen Yılmaz, “Bir eliminasyondan geçmediği için bu metinler çok karşılık bulmadı. Platformun olması iyi bir şey. Fakat bir süzgeçten geçmediği, bir usta eli değmediği için genç bir şaire, genç bir hikaye yazarına ‘Yavrum şuna şöyle dikkat et, bunu böyle yap’ diyecek bir ortam yok. Platform açık kalsın, ama çocuklarımızı korumak adına, denetim sorumluluğu yayınevlerinde veya devlet kurumlarında olmalı. Devlet toplumun geleceğini korumak zorunda. Toplumu kültürlendirmeyi, entelektüel seviyesini yukarı çekmeyi amaçlıyorsak, iyi bir şey sunmamız gerekiyor. Bunun için kitapların üzerine film ve dizilerde olduğu gibi +13, +18 gibi bilgilendirme etiketleri konulabilir” dedi

Mehmet Burhan Genç

UYAR! İNCELE! KALDIR!

Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç de içerik odaklı sınırlama getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şu önerilerde bulundu: “Wattpad gençlerin kendilerini ifade edebildikleri ve diğer gençlere ulaşabildiği bir alan. İçeriğin zararı söz konusuysa toplum menfaatine bazı sınırlar getirilebilir. Ama genellenmesi doğru değil. Gençlerimiz okusun istiyoruz. Okumayı sevmeyen insan yoktur. Okuyacağı şeyin kendisine hitap etmesi lazım. Gençler illa ağır kültür kitapları, felsefe kitapları vs. okumak zorunda değil. "Uyar! İncele! Kaldır!" sistemi olmalı. Sakıncalı olduğu düşünülen bir içerik fark edilirse muhatap mecraya şikayet edilir, inceleme üzerine kamu bunu gerçekten sakıncalı bulursa o içeriğin kaldırılması ya da o içeriğe erişim kısıtı koyulabilir.”











