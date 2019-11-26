Hayat Yalnızlaşan insanı kurtarmaya çalıştı
KÜLTÜR SANAT

Yalnızlaşan insanı kurtarmaya çalıştı

Bir neslin ağabeyi olarak anılan Fethi Gemuhluoğlu vefatının 42. yılında ‘Dostluğun Mimarı Fethi Gemuhluoğlu’ etkinliğinde yâd edildi. Gemuhluoğlu’nun okullar üstü biri olduğunu belirten şair Arif Ay, “Manevi kalp yaralarını tamir ederdi. Çağın yalnızlaştırdığı insanı kurtarmaya çalışırdı” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Fethi Gemuhluoğlu
Fethi Gemuhluoğlu

Vicdan ve iyilik timsali olarak anılan Fethi Gemuhluoğlu, “Dostluğun Mimarı Fethi Gemuhluoğlu” semineriyle anıldı. Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Adem Turan moderatörlüğünde Osman Sarı, Mustafa Özçelik, Arif Ay, Müjdat Uluçam söz aldı.

OKULLAR ÜSTÜ BİRİYDİ

Gemuhluoğlu ile Nuri Pakdil vesilesiyle tanıştığını belirten şair Arif Ay, “Kapısı hiç kapanmazdı. Her zaman herkese açıktı. Okullar üstüydü” dediği Gemuhluoğlu için şunları söyledi: “Fethi ağabey, hayat duvarına ‘dostluk’ notunu düştü. Manevi kalp yaralarını tamir ederdi. ‘Kalplerinizi iblisten koruyun’ derdi. Çağın yalnızlaştırdığı insanı kurtarmaya çalışırdı. Sanatla, edebiyatla kaybettiğimiz değerleri sanatla, edebiyatla günışığına çıkartacağız derdi. Peygamberimizin gece yürüyüşlerinen ders çıkartırdı, insan sevgisi Peygamber sevgisiyle başlar derdi. Tarihe, vakte, ölüme, komşuya, gözle görülmeyene dost olun derken uykuya, politikaya, paraya, hırsa, tembelliğe, şöhrete dost olmayın derdi.” Gemuhluoğlu’nun Kudüs, Suriye, Irak’a ayrı dikkat çektiğini hatırlatan Ay, şöyle devam etti: “Kendi coğrafyamızda da dostluğu kaybettik. Suriyelilere mülteci deyip geçiyoruz ama 100 yıl önce aynı devletin vatandaşıydık. Fethi ağabey, vicdan sahibi olmadan karanlıktan kurtulamayız derdi.”

AŞK, VAN GOGH VE YUNUS

Fethi Gemuhluoğlu’nun Türk Petrol Vakfı günlerinde burs almak için başvuran öğrencilerle yaptığı sohbetler herkesin hafızasında özel bir yerdedir. Onun vefatının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen hakkında yazılar yazılan adına etkinlikler düzenlenen bir şahsiyet olduğuna dikkat çeken şair yazar Mustafa Özçelik, “Burs için başvurduğumda önce hiç aşık oldun mu diye sordu. Sonra ayet ve hadisler hakkında konuştu. Daha sonra da Van Gogh’u sordu ve resimlerini incelememi tavsiye etti ve Yunus Emre’den mısralar okudu. Ondan aldığım birkaç kelâm, bütün hayatımı etkiledi.

Selam verdiğinde bulunduğu ortamda gönül bağı kurulurdu, ortam güvenli hâle gelirdi. Yaşama dengemizin bozulduğu zamanlarda bu ülkenin, ümmetin selameti için kendisi, Ahmet Yesevi geleneğini devam ettirmiştir. Sözün, hâlle bütünleşmesini görürdünüz onda” dedi.

‘ESAS BAKAN FETHİ AĞABEY’

  • Arif Ay
  • Akademisyen Müjdat Uluçam, Gemuhluoğlu’nun hayatı hakkındaki detayları öğrendikçe onu daha iyi tanıyacağımızı belirterek şöyle konuştu: “Bürokrat olduğu dönemde, bakanlıkta çalışan Fethi ağabeyin yanına farklı dertleri olan her görüşten insan gelirmiş. Hatta esas bakan Fethi ağabey derlermiş. Hayatına baktığımızda millet, tarih, kültür şuurunun babası Mustafa Neşet Efendi’den neşet ettiğini söyleyebiliriz.” Emektar kalem Osman Sarı ise Erdem Bayazıt’ın ‘Sebeb Ey’ şiirinin adının, Gemuhluoğlu’nun annesinin konuşma aralarında söylediği sözden geldiğini hatırlattı. Sarı ayrıca Gemuhluoğlu’nu toplumun sakası olarak gördüğünü ifade etti.

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