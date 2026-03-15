Yanlışlıkla bile koparmayın: Cezası 699 bin liraya ulaştı

Yapılan düzenlemeye göre, doğadan kardelen çiçeğini koparan ya da zarar veren kişilere 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası kesilebilecek. Nesli tehlike altında bulunan bitkiler arasında gösterilen kardelenlerin korunması için hem doğada hem de milli park alanlarında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.