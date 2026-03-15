Yanlışlıkla bile koparmayın: Cezası 699 bin liraya ulaştı

Yanlışlıkla bile koparmayın: Cezası 699 bin liraya ulaştı

11:12 15/03/2026
15/03/2026
Kardelen çiçeğine zarar vermek ya da doğadan koparmak ciddi para cezalarına neden olabiliyor.
Kardelen çiçeğine zarar vermek ya da doğadan koparmak ciddi para cezalarına neden olabiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve koruma altında bulunan bazı bitki türlerine zarar verenleri ağır cezalar bekliyor. Yetkililer, özellikle baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçeğinin koparılması durumunda yüksek miktarda para cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Yapılan düzenlemeye göre, doğadan kardelen çiçeğini koparan ya da zarar veren kişilere 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası kesilebilecek. Nesli tehlike altında bulunan bitkiler arasında gösterilen kardelenlerin korunması için hem doğada hem de milli park alanlarında sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar, kardelen çiçeğinin özellikle dağlık bölgelerde ve doğal yaşam alanlarında yetiştiğini belirterek, doğa yürüyüşleri sırasında vatandaşların bu bitkilere dokunmaması gerektiğini vurguluyor. Doğal dengenin korunması amacıyla bu tür bitkilerin koparılması veya zarar görmesi durumunda cezai işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, son yıllarda doğayı korumaya yönelik yaptırımların artırıldığını ve kardelen gibi nadir bitkilerin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.



