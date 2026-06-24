Yargıtay'dan emsal karar: ‘Işığı yakma çay demleme' diyen cimri kocaya kötü haber 

Eşine sürekli 'ışık açma, sifonu çekme, çay demleme' diyerek aşırı tutumlu davranan kişiye Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yüksek Mahkeme, eşini karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınmayı kısıtlamak ve temel ihtiyaçları engellemenin boşanma ve maddi tazminat nedeni sayılabileceğine hükmetti.
Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.
"Çay demlememi bile yasakladı"
- Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı.
Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.