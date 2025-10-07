Yargıtay’dan emsal nitelikte karar: Eşine taktığı lakap pahalıya patladı

Yargılama sürecinde erkeğin kadına, "Babam hasta, ameliyat olacak, para ver bana. Defol git, yüzünü görmek istemiyorum. Suratını şeytan görsün" gibi ifadelerle mesaj attığı ve kadını "tombik" ismiyle cep telefonuna kaydettiği tespit edildi. Mahkeme, bu ifadelerin ekonomik ve duygusal şiddet oluşturduğuna hükmetti.

Sabah'ın haberine göre; Erkek, kadının başka bir erkekle zina yaptığını ileri sürdü. Ancak mahkeme, bu iddiayı destekleyecek kesin ve açık deliller bulunmadığı gerekçesiyle zina iddiasını reddetti.

Kadının sosyal medya paylaşımları nedeniyle "sarsıcı davranışlar" sergilediği kabul edilse de, boşanmaya neden olan olaylarda kadın az, erkek ise ağır kusurlu bulundu. Bu nedenle Yargıtay, erkeğin zina iddiasıyla açtığı davayı reddetti ve boşanmanın Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında, evlilik birliğinin sarsılması gerekçesiyle gerçekleştiğine hükmetti. Kadının daha az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca çocuğun ihtiyaçları ve tarafların ekonomik durumları dikkate alındığında belirlenen iştirak nafakasının yetersiz olduğu ifade edilerek, bu kısmın da yeniden değerlendirilmesi istendi.