Yargıtay 'darbe iyidir iyi' paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" paylaşımlarını yapan kişiye dava açıldı. Yargıtay, sanık hakkında "suçu ve suçluyu övme"den verilen cezanın onanmasına karar verdi.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sosyal medya hesabından "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yapan kişiye "suçu ve suçluyu övme" suçundan verilen cezayı onadı.
Dairenin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir kişi sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yaptı.
Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.
Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
- "Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."