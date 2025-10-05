Yeni Şafak
Eski eş dehşeti kamerada: Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

23:465/10/2025, Pazar
IHA
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'da bir şahıs, akaryakıt istasyonunda eski eşi ve yanında bulunan bir adam ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından eski eş, kucağındaki bebeğe aldırmadan kadını defalarca bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs, akaryakıt istasyonunda kucağında bebek olan eski eşini ve yanındaki şahsı defalarca kez bıçakladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.’nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.’nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



