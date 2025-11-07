Yargıtay'dan ev sahiplerine kötü haber: Kiracı haklı bulundu

Kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar mahkemelerde yığılmışken Yargıtay, mahkemelerin yanlış kararlarını düzeltiyor.





Ev sahibi olan Semiha Koldaş ve Yusuf Koldaş, 5 yıllık kontrat yaparak kiraya verdikleri evi kiracının tahliye etmesini istedi. Tahliye sebebi olarak da konuta kendilerinin ve müşterek çocuklarının ihtiyacı olduğu öne sürülerek dava açıldı.





Davalı taraf olan kiracı Bayram Ok'un avukatı Muhammed Ok ise davacıların ihtiyaçlarının samimi olmadığını ve davanın reddini talep etti.





Ancak ilk derece mahkemesi, 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 5 yıllık belirli süreli kira kontratını dikkate almayarak Semiha ve Yusuf Koldaş'ın başka bir taşınmazı olmadığını, toplanan deliller çerçevesinde ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermişti.





DAVA 1 ARALIK 2023'TE AÇILDI

Kanunda yer alan ancak ilk derece mahkemesi hakimi tarafından dikkate alınmayan belirli süreli kira kontratlarında süre bitiminden sonra tahliye davası açılması gerekliliği oldu. Kira kontratı 15 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı ve dava 1 Aralık 2023 tarihinde açıldı. 5 yıllık olan kontratın süresinin dolmamasından dolayı ilk derece mahkemesinin verdiği karar usul ve yasaya aykırı bulundu.





Yargıtay 3'üncü Dairesi kira kontratının 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erdiğini ve bu nedenle 1 Aralık 2023 tarihinde açılan davada verilen kararın reddedilmesi gerektiğini, temyiz kararının kabul edildiğini açıkladı.



