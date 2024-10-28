Dünyaca ünlü yıldız hastalığını açıkladı: Adele'in hastalığı ne?
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas’taki sahne performansı sırasında nadir bir su bakterisinin neden olduğu kulak enfeksiyonu nedeniyle kısmi sağır kaldığını ve süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü sanatçı, bu ağrının doğum sancısından bile daha şiddetli olduğunu belirterek “Daha önce hiç böyle bir acı yaşamadım, bu şimdiye kadar yaşadığım en korkunç şeydi” dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas’taki sahne performansında hastalığıyla ilgili açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı Adele açıklamasında kulak enfeksiyonu nedeniyle "doğumdan daha kötü" olarak nitelendirdiği ağrı yaşadığını söyleyerek hastalığıyla ilgili yaşadığı zorlukları anlattı. Adele ayrıca yaptığı açıklamada rahatsızlığı sonrası kısmı sağır kaldığını söyledi.
'Tedavi edilmesi çok zor'
'Tedavi edilmesi çok zor'
Bir çocuk annesi 36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, sağlık sorununu
"Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü"
diye anlattı.
Adele, tedavi edilmesi çok zor olduğu açıklanan nadir bir su bakterisiyle temas ettikten sonra
'
kısmen işitme engelli'
kaldı.
'Birkaç kez kulağımı kesmek istedim'
'Birkaç kez kulağımı kesmek istedim'
"Nadir bir su bakterisi. Tedavisi çok zor. Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar" diyen Adele,
"Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı"
şeklinde konuştu.
Müziğe ara verecek
Müziğe ara verecek
16 Grammy ödüllü şarkıcı yazın yaptığı açıklamada turnesini bu sonbaharda tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini açıklarken,
"Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Son yedi yılımı kendime yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum"
demişti.
Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.
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