Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak

Koronavirüs nedeniyle başlayan pandemi sürecinde birçok iş kolu ve hizmet birimi çalışmalarını durdurmuştu. Sosyal izolasyon ile tedbirlerin güçlendirildiği günlerde pek çok iş yeri kapanmış insanlar evlerine çekilmişti.

Bu süreçte kapılarını kapatan iş yerlerinden biri de tiyatrolar olmuştu. Hatta tiyatro sanatçıları ile özel tiyatrolar geçtiğimiz günlerde artık bittiklerini duyurmuşlardı.

HAYAT Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Artık perde açabilecekler

Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda da konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAF 7 Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz. Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Granada’da bulunan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan El Hamra Sarayı’nı internet sayfasından ziyaret edebilirsiniz. New York Metropolitan Operası da her gün geçmiş performanslarından birini yayınlama kararı aldı. 16 Mart tarihinde paylaşılan uygulama ile her akşam saat 19.30’da yayın gerçekleştiriliyor. The Met 360 Metropolitan Museum of Art, yayınladığı video seriis ile izleyicilerini görsel bir tura çıkarıyor. Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008). Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiryor.tr. Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

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İl hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı şu şekilde duyurdu:

"İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır"

📣 Açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri hakkında kamuoyuna duyuru!



Uyulması gereken “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” 👇https://t.co/hudwI1eR4Q pic.twitter.com/mF5SMz4yu3 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) September 15, 2020

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