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KÜLTÜR SANAT

Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak

Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak

Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs nedeniyle başlayan pandemi sürecinde birçok iş kolu ve hizmet birimi çalışmalarını durdurmuştu. Sosyal izolasyon ile tedbirlerin güçlendirildiği günlerde pek çok iş yeri kapanmış insanlar evlerine çekilmişti.

Bu süreçte kapılarını kapatan iş yerlerinden biri de tiyatrolar olmuştu. Hatta tiyatro sanatçıları ile özel tiyatrolar geçtiğimiz günlerde artık bittiklerini duyurmuşlardı.

Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
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Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Artık perde açabilecekler

Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda da konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
FOTOĞRAF 7
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Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

İl hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı şu şekilde duyurdu:

  • "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır"

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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.


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