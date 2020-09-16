Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak
Yasak kalktı: Pandemi döneminde çöküşe geçen tiyatrolar perde açacak
Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.
Koronavirüs nedeniyle başlayan pandemi sürecinde birçok iş kolu ve hizmet birimi çalışmalarını durdurmuştu. Sosyal izolasyon ile tedbirlerin güçlendirildiği günlerde pek çok iş yeri kapanmış insanlar evlerine çekilmişti.
Bu süreçte kapılarını kapatan iş yerlerinden biri de tiyatrolar olmuştu. Hatta tiyatro sanatçıları ile özel tiyatrolar geçtiğimiz günlerde artık bittiklerini duyurmuşlardı.
Artık perde açabilecekler
Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda da konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı. Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.
İl hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı şu şekilde duyurdu:
"İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır"
📣 Açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri hakkında kamuoyuna duyuru!