Hayat Yazının izini Kaligrafist sürecek
KÜLTÜR SANAT

Yazının izini Kaligrafist sürecek

İlki 2017 yılında Latin kaligrafisi özelinde gerçekleştirilen Uluslararası Yazı Kültürü Festivali “Kaligrafist” 23 Haziran 3 Temmuz’da gerçekleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazının izini Kaligrafist sürecek
Uluslararası Yazı Kültürü Festivali “Kaligrafist” 23 Haziran 3 Temmuz’da gerçekleşecek.

İlki 2017 yılında Latin kaligrafisi özelinde gerçekleştirilen Uluslararası Yazı Kültürü Festivali “Kaligrafist” 23 Haziran 3 Temmuz’da gerçekleşecek. Farklı disiplinlerden dünya yazılarının sergileneceği etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların farklı yazı kültürlerinin ve sanatlarının tanıtılması amaçlanıyor. Etkinlik programları arasında çivi yazısı, grafiti, fraktur yazı, klasik tabelacılık yer alıyor. Konferansların da düzenleneceği Kaligrafist’te, sergilerin yanı sıra, performanslar, atölyeler, saha gezileri gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Festival, İBB Taş Oda-Sultanahmet, Barın Han, İBB Mahallle Evleri, Tarihi Yarımada Yazı Rotası, Karaköy Sahil Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçısı’nda gerçekleşecek. Ücretsiz olacak etkinlik, İBB Kültür Sanat ve Kaligrafist sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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