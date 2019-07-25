Hayat Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat
GENEL SAĞLIK

Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat

Dr. Fevzi Özgönül, kilo problemi yaşayanların, yemeğin ortasında uykusu gelenlerin veya hemen sonrası aşırı bir uyku hali olanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

“Sindirim sisteminin enerji gereksinimi yediklerimizin miktarı ile de doğru orantılıdır” diyen Dr. Fevzi Özgönül, “Eğer çok yüksek miktarda yemek yediysek sindirim sistemi daha çok enerjiye ihtiyaç duyar dolayısı ile bu ekstra enerji ihtiyacını karşılayabilmek için aktif olan sistemlerini kapatmak zorunda olduğu için kişinin uykusu gelebilir.

Genellikle yemeği fazla kaçıran kişilerde yemek sonrası uyku hali oluşabilir. Fakat yemeğin miktarının dışında içeriği de uyku getirmesi açısından önemlidir. Yediğimiz gıdaların içerisinde yüksek oranda karbonhidrat içeren gıdalar varsa, o zaman da aşırı insülin salınımı nedeniyle uykumuz gelebilir.

İnsülin hormonunun aşırı salınımı seratonin hormonunu da tetikleyerek (seratonin uykudan sorumlu hormondur) yemek sonrası uyku halinin gelmesine neden olabilir” dedi.

Şeker hastalığın belirtisi olabilir

Eğer yemeği çok fazla kaçırmadıysanız yani midenizi normalden fazla yiyecekle doldurup sindirim sistemini zorlamadıysanız ve yediğiniz yiyeceklerin içerisinde çok fazla karbonhidrat içeren yiyecek ( tatlı, hamur işi gıdalar, pilav gibi çabuk şekere dönebilen gıdalar aşırı meyve tüketimi) yoksa işte o zaman dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlığın başlamış olabileceğini ifade eden Dr. Özgönül, “Buna insülin direnci diyoruz. İnsülin direnci olan kişilerde de yemek sonrası bir uyku hali olabilir. Hatta bu kişiler yemeğe başlar başlamaz halsizlik ve uyku hissedebilirler.

Özellikle uzun bir süre aç kaldıktan sonra başladıkları yemekte ilk birkaç lokmadan sonra çok uykum geldi veya ben çok halsiz oldum diyebilirler. Bu tür bir durumla karşılaşıyorsanız çok dikkatli olmalısınız çünkü bu durum ileride sizin şeker hastalığına yakalanabileceğinizin belirtisidir.

Aslında bu tür bir durumda hemen endokrin uzmanı ile görüşmenizde yarar var. Fakat aile hekiminde yaptırabileceğiniz bir test ile sizin insülin direncinizin olup olmadığını anlamak bir hayli kolay” diye konuştu.

  • Dr. Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü:
  • “Sabah aç karına yaptırabileceğiniz bir test ile bunu çok kolay öğrenebilirsiniz. Aç karına kan şekerinize baktırın çıkan sonuç A olsun. Aç karına kan insülin seviyesini ölçtürün çıkan sonuç B olsun. Bu iki sonucun çarpımını 405 e böldüğünüzde çıkan sonuç sizin HOMA-IR sonucunuzdur yani insülin direnci sonucunuzdur. A X B = C / 405 = HOMA-IR. Normal kişilerde HOMA-IR 2,5 değerinin altındadır. Eğer sizin sonucunuz 2,5 değerinin üzerindeyse sizde bir insülin direnci başladı demektir. Eğer önlem alınmaz ise , hem kilolarınızdan kurtulamaz daha fazla kilo alırsınız hem de ileride şeker hastalığına ve beraberinde damar sertliği diye adlandırılan aterosiklerotik kalp hastalığına büyük oranda yakalanırsınız. Eğer bu değerleriniz 2,5 seviyesinin çok fazla üzerinde değilse ve sizde de aşırı bir kilo fazlası yoksa yediğiniz gıdalardaki rafine şekeri ve rafine unu çıkarırsanız ve öğünlerinizi biyolojik saate göre ayarlarsanız bu durumu düzeltebilirsiniz. Çünkü doktora da başvursanız ilaç önermeden bu söylediğim değişiklikleri yaparak testi tekrarlamayı önerecektir. Eğer HOMA-IR rakamı 2.5 seviyesinin çok üzerindeyse hatta 8-9 ve üzeri seviyelerdeyse hiç vakit kaybetmeden bir Endokrin veya Dahiliye uzmanından randevu almanızı öneririm.”

Organlarıyla 5 kişiye hayat verdi
HAYAT
Organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Ödüllü roman raflarda
HAYAT
Ödüllü roman raflarda

Ücretsiz sinema şöleni
HAYAT
Ücretsiz sinema şöleni
82 milyon çalışıyor, faizci yiyor

82 milyon çalışıyor, faizci yiyor

​Piyasalar saat 14:00'te açıklanacak karara kitlendi.
Şehit diplomatınkanı yerde kalmadı

Şehit diplomatın
kanı yerde kalmadı

​TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.
Yüksek faizbelimizi büküyor

Yüksek faiz
belimizi büküyor

Ortak beklenti, faizin 400 ila 600 baz puan arasında düşürülmesi.
Birinci grup <br>sevkiyat tamam

Birinci grup
sevkiyat tamam

​Bakanlık, S-400'lerin sevkiyatına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Azerbaycan'a<br>vize kalkıyor

Azerbaycan'a
vize kalkıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu güzel haberi duyurdu.
Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

​Mimar Bulut'un eserini Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.

Biri gri kategoride<br>5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride
5 terörist teslim oldu

​Örgütten kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Sahaya iniyoruz"

"Sahaya iniyoruz"

​KKTC, 45 yıl sonra harekete geçti.

Gurbetçilere<br>güzel haber

Gurbetçilere
güzel haber

İzin süresi arttı, araçları 90 gün ülkede kalabilecek.
Korkunç rakam

Korkunç rakam

Bir yıl içerisinde ​555 milyar lira çöpe gidiyor.
Zap ve<br>Metina vuruldu

Zap ve
Metina vuruldu

​Harekatta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bir isim<br>daha 9 güne karşı

Bir isim
daha 9 güne karşı

​Bayrama sayılı günler kala tatil tartışması başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.