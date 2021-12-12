Yesarizâde’nin hilyesi müzayedede

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Nişantaşı’ndaki Alifart Galeri 18 Aralık Cumartesi saat 14.00’de; yağlı boya tablo, kitap, Osmanlı ciltleri, gravür, harita, berat, fotoğraf, hat levhası, tespih, saat, kilim, kumaş ve mobilya gibi geniş bir yelpazede 600’den fazla seçkin eserin bulunduğu bir salon müzayedesi düzenliyor. Müzayedede, Yesarizâde Mustafa İzzet ve Mahmud Celaleddin Efendi’nin Hilye-i Şeriflerinin yanı sıra Sultan Abdülmecid’in torunu şehzade Mehmed Şerafettin Efendi (1904-1968) koleksiyonundan fotoğraf, mektup ve yağlı boya tablolar da yer alıyor. Müzayedenin en dikkat çekici eseri ise 19. yüzyılın önde gelen hattatlarından, Türk talik hattının mucidi Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’nin 1822’de yazdığı Hilye-i Şerifi.

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Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’nin 1822’de talik hatla yazdığı Hilye-i Şerif’i.

Eser, aynı zamanda Türk hat sanatı tarihinde celi talik yazının Osmanlı şivesini kazanmasında büyük yeri olan meşhur hattat Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’nin (ö.1849) bir şaheseri olmasıyla önem arz ediyor. Hilye-i Şerif zerendud tekniği tatbik edilmiş ve talik hatla kaleme alınmış olması bakımından da dikkate değer bir eser.

Hezargıradlızâde Seyyid Ahmed Atâullah Efendi tarafından da klasik hilye formundaki eserin tezyinatının yapılmış olduğu görülüyor. Yesarizâde’nin yazdığı Hilye-i Şeriflerden birisi Topkapı Sarayı’nda diğeri ise Türk İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundadır.

ÖNEMLİ TALEBELERİ YETİŞTİRDİ

Hattat Yesarizâde Mustafa İzzet, hüsn-i hat sanatını devrinin önemli hattatlarından biri olan babası Yesari Mehmed Esad Efendi’den meşk etmiş. Ayrıca Yağlıkçızâde Mehmed Emin Bey’den ve Seyyid Osman Üveysî Efendi’den hat dersi ve icâzetname alan Yesarizâde, babası sayesinde iyi bir eğitim görmüş.

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Yesarizâde, 1829’da İstanbul kadılığı, 1839’da Anadolu kazaskerliği ve 1940’da Rumeli kazaskerliği payesini elde etmiş. Yesarizade, 1842’de Takvîm-i Vekâyi’nin basıldığı Takvimhâne’nin nazırlığına getirilmiş ve Yesarizâde, bu vazifesi sırasında Matbaa-i Âmire’nin idaresini de yürütmüş.

Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi’nin 1822’de talik hatla yazdığı Hilye-i Şerif’i.

Osmanlı’da hurde talik hat ile kitap basımına Yesarizâde’nin yazdığı harflerden dökülen kalıplarla ve onun nezaretiyle 1842’de başlanmış. 23 Haziran 1849’da İstanbul’da vefat eden Yesarizâde Mustafa İzzet babasının yanına defnedildi.

YÜZDEN FAZLA KİTABESİ BULUNUYOR

Önceleri babası Mehmed Esad’ın üslubunda celî talik yazan Mustafa İzzet Efendi zamanla hat sanatında kendi tavrını ortaya koymuş. 1824’ten sonra hattatlığının zirvesine ulaşan ve Türk talik hattını celîde erişilmezlik noktasına çıkaran Yesarîzâde’nin sanat hayatı, yaklaşık altmış yıl devam etmiş.

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Kazasker Mustafa İzzet, Abdülfettah Efendi ve Ali Haydar Bey gibi önemli isimler de Yesarîzâde’nin talebelerinden bazıları. Hicaz, Mısır, Rumeli gibi yerlerde pek çok eserin inşa yahut tamir kitabelerini yazmış olan Yesarizâde, İstanbul abidelerinde zamanla yok olup kaybolanlarla birlikte 100’den fazla kitabesi bulunan tek hattattır aynı zamanda. III. Selim, II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid devirlerinde yazılan celî talik kitâbelerin pek çoğu da Yesarîzâde’nin kaleminden çıkmış. Yesarizâde’nin yazı kalıplarından bazıları da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir.

HAYAT Mustafa İzzet Efendi sergide