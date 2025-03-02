Yeşilay 105 yaşında

5 Mart 1920 yılında Doktor Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından bağımlılıkla mücadele amacıyla önce Hilal-i Ahdar Cemiyeti adıyla kurulan derneğin adı daha sonra ‘Yeşilay’ olarak değiştirildi. 1934 yılında ise derneğe Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsü verildi. 105 yıldır tütün, alkol, kumar madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele de önemli çalışmalara imza atan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 105'inci yaş gününü kutladı.

Rami Kütüphanesi'ndeki lansmanda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir insanın başına gelebilecek en zor şey bağımlılıktır. Bağımlılık, bir insanın içinde kendi düşmanını beslemesi, büyütmesi, kendi eliyle kendine zarar vermesi demektir. Bağımlılık dediğimizde bir inanın insanın kendine dair ümidini, hayata dair heyecanını yıkan, yok eden bir problemden bahsediyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bir tane gündemimiz var. Temel derdimiz hiçbir insanımız, hiçbir çocuğumuz bağımlı olmaması. Bu noktada da dünyanın en kapsamlı önleme çalışmasını yürütüyoruz. Türkiye Bağımlılık ve Mücadele Eğitim Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz programımız kapsamında anaokulundan liseye kadar her yıl en az 10 milyon çocuğumuza ulaşıyoruz. En az 2 milyon gencimize, anne babaya eğitim vermiş oluyoruz. Türkiye'nin her yerinde bin sekiz yüz formatörümüzün desteğiyle her noktaya, her köşeye, her mahalleye, her köye ulaşmaya hiçbir çocuğumuzu süreçten geri bırakmamaya çalışıyoruz" dedi.

7 BİN 500 ÇOCUĞUMUZU BAĞIMLILIKTAN KURTARDIK

Yeşilay’ın çalışmalarını yaparken büyük bir hassasiyeti olduğunu ifade eden Dinç, “Bu hassasiyetin birincisi yaptığımız iş muhakkak bilimsel bir temele dayansın. Bu işin uzmanları tarafından yapılandırılmış ve organize edilmiş olsun. İkinci olarak da yaptığımız her çalışma hesap verilebilir olsun. Çalışmanın etkinlik analizleri yapılmış ve tespit edilmiş olsun. Türkiye Bağımlılık ve Mücadele Eğitim Programımızın analizlerini yaptığımızda şunu gördük anaokulundan üniversiteye kadar çok ciddi anlamda çocuklarımızı bağımlılıktan koruma anlamında ihtiyaç duydukları bilgiyi bu eğitim programımızda kazanabiliyorlar. Yalnız herhangi bir şekilde bağımlılığa başlamış çocuklarımızda aynı etkiyi bulamadığımızdan dolayı onlara özel ayrı bir program geliştirdik. Okulda bağımlı müdahale adını verdiğimiz programımızla sadece bilgi vermiyoruz. Onlarla hususen ilgilenebileceğimiz ihtiyaç duydukları özel desteği sağlayabileceğimiz yapılandırılmış bir programını uygulamaya başladık. Geçen sene pilot çalışmasını yaptığımız bu program kapsamında 7 bin 500 çocuğumuzu bağımlılık pençesinden yolun başındayken kurtarmış olduk. Milli Eğitim Bakanımızla yakın zamanda imzalığımız protokolle yakın zamanda bütün okullarda uygulamaya başlayacağız” diye konuştu.

YENİ MODEL İÇİN 20 ÜLKEYİ ARAŞTIRDIK

Gençlere yönelikte birçok çalışma yaptıklarını aktaran Dinç Yeşilay cemiyetinin yaptığı kamplarda her yıl 25 bin genci ağırladıklarını söyledi. Dinç, “Her yıl düzenlenen karikatür yarışmalarımız oluyor. Bu sene elli üç ülkeden eserler başvurdu. Çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza. Ulaşabildiğimiz her yolla, her imkanla, her dille, ulaşmaya çalışıyoruz. Kimse Yeşilay'ın dili bana hitap etmiyor dememiş olsun. Liseli kardeşlerimize ulaşmak anlamında genç Yeşilaycılarımızdan çok destek alıyoruz. 178 üniversitede gençlerimiz akran eğitimleri yapıyorlar. İki sene süren araştırmalarımızın birinci senesinde en başarılı 20 ülkeyi örnek aldık, çalıştık ve ziyaret ettik. Onların geldiği noktadan kendimizle alakalı, kendi modelimizle alakalı derslerimizi çıkardık. İkinci yılımızda da insanımızın ihtiyacına, kültürüne, aile yapısına, şartlarına avantajlarımıza, dezavantajlarımıza bakarak Türkiye'mize özel model geliştirmiş olduk. Pilot çalışmalarımız kapsamında Üsküdar'da Şanlıurfa, Eyyubiye'de yaptığımız çalışmalar çok yüz güldürücü neticeler verince bütün Türkiye'ye bu çalışmayı çok kısa bir zamanda yaymış olduk” İfadelerini kullandı.





BAĞIMLILIK DALGASI DÜNYADA YAYILIYOR