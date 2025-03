Yeşilay 105 yaşında

Rami Kütüphanesi'ndeki lansmanda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir insanın başına gelebilecek en zor şey bağımlılıktır. Bağımlılık, bir insanın içinde kendi düşmanını beslemesi, büyütmesi, kendi eliyle kendine zarar vermesi demektir. Bağımlılık dediğimizde bir inanın insanın kendine dair ümidini, hayata dair heyecanını yıkan, yok eden bir problemden bahsediyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bir tane gündemimiz var. Temel derdimiz hiçbir insanımız, hiçbir çocuğumuz bağımlı olmaması. Bu noktada da dünyanın en kapsamlı önleme çalışmasını yürütüyoruz. Türkiye Bağımlılık ve Mücadele Eğitim Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz programımız kapsamında anaokulundan liseye kadar her yıl en az 10 milyon çocuğumuza ulaşıyoruz. En az 2 milyon gencimize, anne babaya eğitim vermiş oluyoruz. Türkiye'nin her yerinde bin sekiz yüz formatörümüzün desteğiyle her noktaya, her köşeye, her mahalleye, her köye ulaşmaya hiçbir çocuğumuzu süreçten geri bırakmamaya çalışıyoruz" dedi.