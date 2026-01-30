Yeni Şafak
Yetişkinler de oyun bağımlısı

04:0030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeşilay’ın uluslararası hakemli dergisi Addicta’da yayımlanan araştırma, oyun oynama bozukluğunun yalnızca çocuk ve ergenleri değil, yetişkinleri de ciddi biçimde etkileyen bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koydu.

GÜNDE 6 SAATTEN FAZLA OYNUYORLAR

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) 2020–2024 yılları arasında başvuran 18 yaş üzeri bireylerden değerlendirme formlarını eksiksiz dolduran 250 kişinin verileri incelendi. Araştırmaya göre başvuruların yüzde 91’ini erkekler oluştururken, son yıllarda kadın başvurularında da artış gözlendi. Katılımcıların önemli bir bölümü günde 6 saatten fazla oyun oynadığını ve bunun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini bildirdi. Oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha sık görüldüğü belirlendi. En fazla bağımlılık oluşturan oyun türü yüzde 46 ile strateji oyunları olurken, savaş oyunları yüzde 43 ile ikinci sırada yer aldı. Öte yandan YEDAM tarafından sunulan psikososyal desteğin etkili olduğu, 3 aylık takipte günlük 6 saatten fazla oyun oynayanların oranının yüzde 76’dan yüzde 13’e düştüğü kaydedildi.



