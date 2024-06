Yıkımın acısını sanatla anlatıyor

İhtişamlı bir mimari yapıyı yıkılmış olarak şekillendirirken onun güzel güneşli günlerde nasıl göründüğünü düşünerek yaptığını belirten Coşkun, “Ya da tam ortasında, oturma yerinde mezar bulunan bir taht şekillendirdiğimde o mezara ilk ben giriyorum. Öldüğümü düşünüyorum. Bir saray yapısının yıkıntılarının arka planında hiç zarar görmeden ayakta kalmış iki odalı bir evi şekillendirirken, sahip olduğu her şeyi kaybetmiş olan kişi ilk ben oluyorum. O derme çatma iki odalı küçük eve sığıyor ve şükürler olsun sen hâlâ buradasın, her şeyimi kaybettim ama sen bana kucak açtın diyorum. Savaşın ortasında kalmış küçük bir kız çocuğuna yaş pastasını götürdüğümde içinde yerle bir olmuş evi, mahallesinin olduğunu biliyorum. Ancak pastanın dilimini servis ettiğimde o görüntüyü ilk defa görmüş gibi mahvoluyorum. Ailesini, arkadaşlarını, oyun alanını, okulunu kısacası her şeyini kaybetmiş bir savaş çocuğunun kağıttan bir uçak yapıp kanadına ailesini ve evini çizmesini izliyorum. O çocuk oluyorum. Hatta o çocuk kadar temiz ve saf olduğumu düşlüyorum. Olamadığımı belki de hiç olamayacağımı, o kadar ağır kayıplar yaşamadığımı düşünüyor ama yine de rolümü oynuyorum. Yaptığım işler beni onlara bedenen götüremese de ruhen götürüyor. Ya da öyle olmasını hedefliyorum” sözleriyle eserlerini yaparken nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlatıyor.