Yıldız Tilbe Gazze'de 12 bin kişiye iftar verecek

07:5817/02/2026, Salı
Yıldız Tilbe, Ramazan iftar sofrasının ücretini teslim etti.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de kurulan iki ayrı çadır kentin ardından şimdi de Ramazan'da 12 bin kişiye iftar sofrası kuracak.

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kurdurduğu iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan'da binlerce Filistinli aileye sıcak bir iftar sofrası kuracak.

Tilbe, 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne teslim etti.

İki çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmıştı

Öte yandan Yıldız Tilbe, Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmış, bağışıyla yapılacak olan çadır kentin inşasına başlanmıştı.


