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Hayat

Yönetmen Aydın Bağardı’ya veda

Aralarında “Ölürayak” ve “Tek Başına”nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Aralarında “Ölürayak” ve “Tek Başına”nın bulunduğu birçok dizinin yönetmen koltuğuna oturan Aydın Bağardı, 64 yaşında hayatını kaybetti. Bağardı’nın bugün öğle vaktinde Bilecik Merkez Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu. Yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda anma töreni düzenlenecek. Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza attı. Bağardı, en son 2017’de yayınlanan “Osmanlı’dan Günümüze Hamallar” belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.


#Aydın Bağardı
#Yönetmen
#Sinema
2 saat önce
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Yönetmen Aydın Bağardı’ya veda
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