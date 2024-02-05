Yürekler de hasar aldı

Hatice Nimet Polat, kitapta 10 ilde depreme yakalanan yirmiye yakın kişinin yaşadıklarını anlatıyor. Yeni Şafak’a konuşan Polat, eseri kaleme alma gerekçesini, "Gelecek nesillere yaşadıklarımızı daha iyi aktarabilmek için böyle bir kitap yazdım” diye anlattı. Genç yazar, insanların hikâyelerini anlatırken o anları yeniden yaşadıklarını söyleyerek, “Çadır ve konteyner kentlere gittim. Binalar gibi insanların yürekleri de hasar aldı. Her bir hikâye farklı bir hayat aslında” dedi. Polat, kitabının dizgisini resim öğretmeni babasının, editörlüğünü ise edebiyat öğretmeni annesinin üstlendiğini söyledi.