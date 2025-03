Yürekten gelen bir ağıt: Gece Açan Çiçekler

Şehrazat bin bir gece boyunca Şah Şehriyar’a iç içe geçen masallar anlatır. Çünkü hayatta kalması o masalların devamlılığına bağlıdır. Bu yüzden her gece yeni bir macera başlar. Gece hayra da şerre de gebedir. En güzeli ise her gecenin sonunda doğan güneştir. Tarık Tufan, 12. kitabı Gece Açan Çiçekler de bize tarihin iki farklı döneminden iki farklı geceyi ve beraberinde getirdiklerini anlatıyor. Halide’nin ve Derviş Ali’nin hikayeleri İstanbul’un sokaklarında farklı zamanlarda aynı anda ilerliyor. Yollar Vefa semtinde Canfeda Konağı’nda kesişiyor. Kitabın açılış kısmında son gecelerinin anlamını Tufan: “Hapsoldukları yerde gözlerini kapıya dikmiş son bir umutla birilerinin gelmesini bekliyorlardı. Istırap yüklü ruhlarının tek kurtuluşu buydu. Hayatlarının o en uzun gecesinde hikâyelerini anlatmayı seçtiler. Çünkü insan ölünce bedeni çürür, geriye yalnız hikâyesi kalır ve bütün hikâyeler gece anlatılır.” diyerek anlatıyor.

Kadınların içlerinde tuttukları sırların bedelini kimler öder? Yine kadınlar öder. Konuşulmayan, içte tutulan her bir sır irin gibi büyür. Umutsuzluk, mutsuzluk yayar etrafa. Önce herkes birbirini suçlar. Karşı taraftaki anne, baba, sultan gereken adaleti, özveriyi göstermediği için yaşanır bütün kötülükler. Suçlamak ilk adımdır. Yazar Tufan, kahramanlarını bir son günde yüzleştirmek için birleştirirken aslında yaralardaki irini akıtmaya çalışıyor. Halide’ye, Cihangir’e, Zeliha’ya, Nihal’e var olmak için bir şans veriyor. O şansı değerlendirebilirlerse üzerlerinden Canfeda Konağı’nın uğursuzluğu kalkacaktır. Pandora’nın kutusu açılması kötü bir şey değildir. Kötü olan açıldıktan sonra her şeyin aynı devam etmesidir.

Her evin salonunda başka bir hikaye yatar. Paşagil ailesinin hikayesi de yabancı değil. Tanıdık. İki farklı zamanda hikayenin akması da aslında yazarın, yaşamın bir bütün olduğunu söylemesidir. Her an tarihin bir parçasıdır. Ancak o anı görebilen yaşadıklarını anlamlandırabilir. Edilmemiş her vedada bir yük olarak kalır omuzlarda. Nihal’in cümleleriyle tamamlayalım cümlemizi: “...Hayatın görünenden ibaret olduğunu düşünmek çok sıkıcı. Ölülerin sonsuza dek yok olduğunu düşünmek bana çok haksızlık gibi geliyor. Yaşanan onca şey, acılar, sevinçler, mutluluklar ölenle birlikte yok olup gidecek mi? Hayır ben böyle bir hayata inanmıyorum. Sevdiklerimizin ölümden sonra başka bir varlık düzeyinde bizimle birlikte olduklarını düşünüyorum. Yokluk hissini kabullenmek istemiyorum.”