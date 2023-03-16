Zafer anısına üç konser

Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında şehitlerin hatırasına, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul Korosu, AKM’de konser verecek. 17 Mart'ta Türk Telekom Opera Salonunda “Çanakkale Zaferi Konseri”, 18 Mart’ta ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul Korosu sahne alacak. Tiyatro salonunda gerçekleşecek "Çanakkale Destanı" konseri Çanakkale şehitlerinin hatırasına Ayhan Çağlı ve Enes Ergün'ün sunumu ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon eşliğinde gerçekleşecek. Opera İstanbul Korosu da AKM Müzik Platformu’nda sanatseverlerle buluşacak.