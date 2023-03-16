|
Reklam
Reklam
Hayat

Zafer anısına üç konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul Korosu, Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında şehitlerin hatırasına AKM’de konser verecek.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AKM'de Çanakkale Zaferi'nin anısına konser düzenlenecek.

AKM'de Çanakkale Zaferi'nin anısına konser düzenlenecek.

Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında şehitlerin hatırasına, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul Korosu, AKM’de konser verecek. 17 Mart'ta Türk Telekom Opera Salonunda “Çanakkale Zaferi Konseri”, 18 Mart’ta ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul Korosu sahne alacak. Tiyatro salonunda gerçekleşecek "Çanakkale Destanı" konseri Çanakkale şehitlerinin hatırasına Ayhan Çağlı ve Enes Ergün'ün sunumu ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon eşliğinde gerçekleşecek. Opera İstanbul Korosu da AKM Müzik Platformu’nda sanatseverlerle buluşacak.



#Çanakkale Zaferi
#AKM
#Konser
1 saat önce
default-profile-img
Zafer anısına üç konser
Acıyı karşılamak
2 ay yerine 4 ay uzasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa altüst oldu
İskenderun’u yaşatacağız
Yıldırım’ın anne acısı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.