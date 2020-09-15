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Zerdeçalın faydaları nelerdir: Zerdeçal neye iyi gelir?

Zerdeçalın faydaları nelerdir: Zerdeçal neye iyi gelir?

Açık yaralardan mide sorunlarına kadar rahatsızlığa iyi gelene zerdeçal, diyet listelerinin de vazgeçilmez bir ürünü. Güney Asya'ya özgü zerdeçalın faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Botanik bahçelerinde, sağlıklı gıda reyonlarında, hap ve toz şeklinde her yerde bulunabilir. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal neye iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez.
Fotoğraf: Arşiv / Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez.

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan kökleri eski çok yıllara dayanan bir bitki türü. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmış durumda.

İçerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan bu mucizevi bitkini popülerliği son yıllarda artması ve sağlık üzerindeki pek çok etkisinin bilim dünyasınca kanıtlanması ile birlikte tüketimi arttı. Zerdeçal depresyon ve obezitenin de düşmanı.

Özellikle yoğurtla karıştırılarak tüketilmesi gibi birçok tüketim yöntemi olan zerdeçal, bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korumak ve vücut üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak isteyenler düzenli olarak zerdeçal tüketmeye başlayabilir. Peki, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal neye iyi gelir? Zerdaçalın pek bilinmeyen faydaları da yine haberimizde.

Zerdeçalın bilinmeyen faydaları
HAYAT
Zerdeçalın bilinmeyen faydaları

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Sofralarda sıklıkla kullanılan baharatlar arasında yer alan zerdeçal, Güneydoğu Asya ile Hindistan gibi bölgelerde sarı renkli çiçeklere sahip bir bitkinin köklerinden elde edilir. Güçlü antienflamatuvar ve antioksidan özellikleri bulunan zerdeçal, Hindistan'da geleneksel bir tedavi yöntemi olan Ayurveda'da da sıklıkla kullanılır. Günlük olarak 1-2 kaşık zerdeçal tüketmek bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği gibi enfeksiyon hastalıklarını daha kolay atlatılmasını sağlar. Ayrıca zerdeçalın pek çok virüse karşı etkili olduğu da söylenmekte. Zerdeçal ile yapabileceğiniz lezzetli yemek tarifleri için haberimizi de ziyaret edebilirsiniz.

Zerdeçal depresyon ve obezite düşmanı
HAYAT
Zerdeçal depresyon ve obezite düşmanı

Zerdeçal her türlü tüketilebilir, fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı bir seçenek.

Virus savar lezzetler Zerdeçal
HAYAT
Virus savar lezzetler Zerdeçal

Zerdeçal neye iyi gelir?

Zerdeçal, eski çağlardan beri kullanılan şifalı bir baharat. Yemeklere tat katmasının dışında insan sağlığına sayısız faydaları var. Hindistan safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından oldukça zengin: Bol miktarda potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini içerir. Zerdeçal günümüzde başta gıda endüstrisi olmak üzere pek çok alanda kullanılmakta. Cilt sağlığına faydaları nedeniyle kozmetik ürünlerine de eklenmekte. Zerdeçal ayrıca mide ekşimesi, mide ağrısı, Crohn hastalığı, kabızlık, safra kesesi hastalığı, kolesterol ve bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklara iyi gelmekte.

Hafıza güçlendirmede zerdeçal mucizesi
HAYAT
Hafıza güçlendirmede zerdeçal mucizesi
  • Zerdeçalın iyi geldiği en belirgin rahatsızlıklar ise şöyle:
  • İltihap gidericidir. Zerdeçal, iltihap önleyici yani anti-enflamatuardır.
  • Sindirim sisteminizi korur, bağırsaklara iyi gelir.
  • Kansere karşı koruma ve tedavi sağlar.
  • Depresyonun etkisini azaltır.
  • Ağrı kesicidir
  • Alzheimer riskini azaltır

Antidepresan kadar kuvvetli : Zerdeçal
HAYAT
Antidepresan kadar kuvvetli : Zerdeçal

Zencefil faydaları nelerdir: Zencefil neye iyi gelir?
HAYAT
Zencefil faydaları nelerdir: Zencefil neye iyi gelir?
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