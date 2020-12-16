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Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Bin bir derde deva olan zeytin, zeytinyağından sonra zeytin yaprağı çayı da şifa kaynağı. Zeytin yaprağı kurutularak elde edilen çayı yapıldığında, vücutta pek çok faydaya katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemine oldukça önemli yararları olan doğal bir metot olmasından dolayı maddi yönden de ekonomik. Hem antioksidan özelliği hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle koronavirüsle mücadelede önemli araçlardan biri haline gelen zeytin yaprağı çayı, günde üç kez içildiğinde vücudun savunma sitemini güçlendiriyor. Yüz yıllardır şifa kaynağı olan zeytin yaprağı çayı kilo sorunu olanların olumlu sonuç alıyor. Peki, zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Zeytin ve zeytin yağı gibi zeytin yaprağının da insan sağlığına birçok faydası bulunmakta. Zeytin yaprağının çayı doğal bir antibiyotik olarak kabul ediliyor. Zeytin yaprağı çayı, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar arasında çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan en yaygın, geleneksel bitki çaylarından biridir. Soğuk algınlığı, sıtma ve tropikal hastalıklar gibi durumların ve hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Zeytin yaprağı çayındaki mucize: Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor
HAYAT
Zeytin yaprağı çayındaki mucize: Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor


Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir?

  • - Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur.
  • - Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler.
  • - Mantar oluşumunun önüne geçer.
  • - Hücrelerin yenilenmesini sağlar.
  • - Sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur.
  • - Enerji verir.
  • - Kötü kolesterolü düşürmekte birebirdir.
  • - Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunur.
  • - Kronik yorgunluğa çözümdür.
  • - Kilo verdiren özelliği bulunur.
  • - Erken yaşlanmayı engeller.
  • - Yaraların hızlıca iyileşmesine destek olur.
  • - Alerjilerin tedavisine yardımcı olur.
  • - Ateş düşürür.
  • - Kan akışını arttırmaya destek olur.
  • - İçeriğinde bulunan antioksidan meme, karaciğer ve prostat kanseri gibi kanserlere olumlu etkisi bulunmaktadır.
  • - Kas spazmlarını önler.

Yüzyıllardır halkın vazgeçilmez şifa kaynağı: Virüs türlerine karşı da etkili
FOTOĞRAF 16
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Aylardır dillerden düşmeyen koronavirüs, birçok salgın gibi tehlikeli olmakla beraber can almaya devam ediyor. Koronavirüsten önce de konuştuğumuz çeşitli salgınlar vardı. Bunlardan birisi de herkesi yatağa düşüren domuz gribin bir türevi olan H3N2 virüsüydü. Halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş ve daha sonra ortaya çıkan öksürük gibi belirtiler gösteren H3N2’ün tedavisinde uzmanlar, antibakteriyel özelliği olan zeytin yaprağı ve çayının bolca tüketilmesini sıklıkla tavsiye etmişti.
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H3N2 ve koronavirüsün belirtilerinin benzemesi, zeytin yaprağının şifa verici özelliğini yeniden akıllara getirdi. Kullanım alanı oldukça geniş olan zeytin yaprağını çay şeklinde tüketilmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, sabahları bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor.
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Adı Kur'an-ı Kerim’de geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağının hastalıklara karşı gücü halk arasında da bilindiği için uzun yıllar ilaç olarak kullanıldı. Hatta 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınına karşı kullanıldığı da bilinmekte. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü ise zeytin yaprağının, 21’inci yüzyılın en önemli doğal antimikrobiyal, antiviral etkiye sahip bir bitki olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmalara göre zeytin yaprağı, 101 madde içeriyor.
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2005 yılında Avustralya'da yapılan bir çalışma, zeytin yapraklarındaki antioksidan kapasitesinin, vitamin C'de bulunandan 5 kat fazla, yeşil çay ve üzüm çekirdeğindekinden de 2 kat fazla olduğunu ortaya koydu.
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Aynı zamanda bu çalışma, zeytin yaprağı ekstraktında bulunan antioksidanların, üzüm çekirdeği ve vitamin E'de bulunan antioksidanlardan, zararlı serbest radikalleri uzaklaştırması bakımından çok daha güçlü olduğunu tespit etti. Zeytin yaprağı, anti-fungal, anti-viral ve anti-bakteriyel bileşiklerce zengindir.
Title
Zeytin yaprakları, zeytin yağında bulunan kimyasal bileşiklerin aynısını içermektedir hem de kalorisiz! Vücuttaki yağ bezelerini ve tümörleri eritir, gelişmesini engeller. Safra taşı ihtimalini azaltır. Pankreas salgısını uyarır.
Title
Çocuklarda kemik gelişimine yardım eder. Osteoporozu önleyicidir. Ödem oluşmasını önler. Astım, kolon kanseri, prostat, menopoz, göğüs kanseri riskini düşürür. Sinir sıkışmasının giderilmesinde etkilidir. Kulak enfeksiyonlarında, Hepatit A,B,C de etkilidir. Zonaya iyi gelir.
Title
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan zeytin ağacı çayının fayları ise şöyle:
Title
Sindirim sistemini korur Merkezi sinir sistemini korur Mikroorganizma büyümesini engeller Kanser riskini azaltır
Title
İnflamasyon riskini azaltır Ağrı uyarıcılarını azaltır Oksidasyon veya hücre hasarını önler Kilo vermeye yardımcı olur Kalp sağlığına yardımcı olur Kan basıncını düşürür
Title
Tip 2 diyabetin tedavisinde yardımcı olur Şeker hastalığı tedavisinde yardımcı olur Serbest radikalleri yok eder Bağışıklık sistemini güçlendirir
Title
Uçuklarla savaşır İltihabı azaltır Herpes kopmalarına yardımcı olur Beyni Alzheimer ve Parkinson’a karşı korur
Title
Kolesterolü düşürür Kemik iltihaplanmalarını azaltır Genetik hasarı önlemeye yardımcıdır
Title
Bakteri ve mantarları öldürür Yaşlanmadan kaynaklı cilt hasarlarını ve kırışıkları önleyerek, cildin nemlenmesini sağlar Yaraları daha hızlı iyileştirme özelliği vardır
Title
Diş ağrısını geçirebilir Tokluk hissi vererek yemek yeme isteğini azaltır
Title
Zeytin yaprağının vücudun direncini bu denli korumasının altında zeytin ağaçlarının dünyadaki en dayanıklı ağaçlardan bir olması yatıyor. İki bin 500 yıla kadar yaşayan zeytin ağaçları, bu uzun süreli yaşamlarını büyük ölçüde, kendilerine hastalık ve zararlılara karşı direnç kazandıran oleuropein adlı bir madde üretmelerine borçlu.
Yüzyıllardır halkın vazgeçilmez şifa kaynağı: Virüs türlerine karşı da etkili
Kahvaltılarda severek tükettiğimiz zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin yaprağı bitkisel tedavide kullanılıyor ve uzmanlar tarafından da sıklıkla tavsiye ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten önce ortaya çıkan salgınlardan biri olan H3N2 virüsüne karşı dirençli olunmasını yardımcı olması ile bilinen zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da kullanıldığı bilinmekte. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğneyerek dil altında beklet tikten sonra posasının atılmasının faydalı olacağını belirtiyor.


Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir?

  • - Merkezi sinir sistemini koruyan özelliği vardır.
  • - İnflamasyon riskinin en aza inmesine yardımcıdır.
  • - Sindirim sistemine olumlu etkide bulunur.
  • - Kilo verdirir.
  • - Kanser riskini en aza indirger.
  • - Mikroorganizmaların büyümesini önler.
  • - Kalp sağlığını destekler.
  • - Kan basıncının düşmesine yardımcıdır.
  • - Hücre hasarını ve oksidayonu engeller.
  • - Serbest radikallerin yok edilmesinde yardımcıdır.
  • - Bağışıklığı güçlendirir.
  • - Diyabet tedavisinde destektir.
  • - İltihabın azalmasına yardımcı olur.
  • - Tip 2 diyabet tedavisinde destektir.
  • - Uçuklara iyi gelir.
  • - Kemik sağlığına iyi gelir.
  • - Herpes kopmalarına destektir.
  • - Parkinson ve Alzheimere karşı korur.
  • - Enerji verir.
  • - Beynin işlevselliğini arttırır.
  • - Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.
  • - Mantar ve bakterileri öldürür.
  • - Genetik hasarları engeller.
  • - Kemiklerin iltihaplanmasını önler.
  • - Diş ağrısını geçirir.
  • - Yaraları daha hızlı iyileştirir.
  • - Tokluk hissi verip, yemek yeme isteğini azaltır.

Zeytin yaprağındaki mucize: Koronavirüsle savaşıyor
OYNAT 04:37
Zeytin yaprağındaki mucize: Koronavirüsle savaşıyor
Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı. Zeytin yaprağını çiğneyerek ya da çay olarak tüketilmesi takdirde koronavirüse karşı koruyucu olduğunu söyleyen Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, “Zeytin yaprağının çay olarak günde üç kere sabah, öğlen, akşam içildiğinde kovidin viral aktivitesini azalttığı bulunmuş” dedi. Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl da “halk hekimliği arasında zeytin yaprağının ağızlardaki yaralara, aftlara, uçuklara karşı çiğnenerek kullandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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