Hayat Zeytinlikler milli servet
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Zeytinlikler milli servet

Kasım ayı tüm Türkiye’de zeytin hasadı demek. Kuzey Ege’nin en bereketli topraklarına sahip olan Çanakkale Geyikli de hasat telaşında. Burada hasada katılan Olivoyage Zeytinyağları’nın sahibi Oya Zingal, “Zeytinlikler milli servet’ diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuzey Ege başta olmak üzere hemen hemen tüm Türkiye’de zeytin hasadı telaşı başladı. Kökleri çok eskilere dayanan zeytinliklerdeki hummalı çalışmalar, her zamankinden daha yoğun zeytinyağı fabrikaları, telaşlı zeytinciler ve zeytin mucizesinin her yudumunda şifa kaynağı olan mahsulü, zeytinyağının müdavimleri Kuzey Ege’yi hareketlendirdi. Zeytinyağının rengi, kokusu ve düşük asit oranı yetiştiği toprakların coğrafi konumu ve avantajı ile doğru orantılı. Toprağın bereketi, rüzgara elverişliliği ve yağmurun ne kadar toprakları beslediği çok önemli. Bu anlamda Kuzey Ege’nin en bereketli topraklarına sahip olan kasabası olarak Çanakkale Geyikli açık ara önde. Geyikli’de gazetecilere konuşan Olivoyage Zeytinyağları’nın sahibi Oya Zingal, zeytin hasadı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Oya Zingal

HER YIL ÜRETİM VAR

Tüm çocukluğu boyunca zeytinyağı üreticisi olmanın hayalini kurduğunu anlatan Zingal, “ Bu işe bilimsel bir şekilde yaklaşmam gerektiğinin bilinci ile öncelikle bu konuda önde gelen ülkelerden İtalya’da Toscana Vadisi’nde bazı kurs ve eğitimlere katıldım” dedi. Zeytinyağı üretimi yapmak için yer konusunda birçok yerel ve butik işletmeleri incelediğini anlatan Zingal, sonunda Çanakkale Geyikli’de karar kıldığını söyledi. 2016 yılında Geyikli’de 200 dönüm zeytinlik aldığını belirten Zingal, önümüzdeki yıl üretilecek her damla zeytinyağının organik sıfatını alacağını söyledi. Tek tek elle toplanılan zeytinlerin saatler içinde fabrikada soğuk işleme gittiğini anlatan girişimci, soğuk sıkım işlemini şöyle anlattı: “Soğuk sıkım tekniğinde zeytin hamurunu en fazla 26 dereceye kadar ısıtıyoruz. Elde edilen hamur mekanik yöntemlerle sıkılıyor. Böylelikle daha az ama daha sağlıklı ve kaliteli zeytinyağı elde ediliyor. Çünkü ısıtma işlemi yağ içerisindeki birçok vitamini ve minerali yok ediyor. Soğuk işlem sonrasında zeytinler tanklarda nitrojen altında bekliyor. Üretimin her anı çok özenli ve çok titiz bir çalışma ile ilerliyor. Bu titiz üretimi en kaliteli ve profesyonel şekilde yapabilmek adına, İtalya’da aldığım eğitimlerin büyük faydasını gördüm. İtalyanların üretimi nasıl yaptıklarını gözlemledim ve bu stili de kendi topraklarımda uygulamaya başladım. Farkı da, Olivoyage zeytinyağlarına çok kısa sürede yansıdı.” Zeytin ağaçlarından 2 yılda bir değil her yıl ürün aldığını ifade eden Zingal, “Aldığım eğitimler ve yaptığımız düzenli bakım sayesinde artık “var yılı” ve “yok yılı” olarak adlandırılan dönemlerimiz yok. Bizler her yıl ürün alıyoruz ve verimde yüzde 80’e varan artış sağladık” şeklinde konuştu.

TARIM VE ÇİFTLİK TURİZMİ

  • Zeytin ağacının diğer meyve ağaçlarına göre çok daha az bakım istediği yönündeki genel kanıya rağmen, zeytin ağaçlarına çocukları gibi baktığını anlatan girişimci iş insanı, “Ben bu kanının tersine ağaçlarımın her bir yaprağına ayrı titizlikle yaklaşıp yıl içerisinde ağaçların gübrelenmesi, budanması, sulaması, hastalık ve zararlılarla mücadelesi, toprağı işlenmesi ve hasatın zamanında yapılmasına dikkat ediyorum” dedi. 2019 yılından itibaren öncelikle bir sıkım tesisi ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir tadım yeri kurmak istediğini anlatan Zingal, sonraki yıllarda ise Tarım ve Çiftlik (Agro) Turizmi’ne yönelik yönelik tesisler ve bir zeytincilik akademisi ile bu bölgeyi zeytin ve zeytinyağı alanında dünyanın önde gelen isimlerinde biri haline getirmeyi hedeflediğini belirtti.
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