Ziraat Bankası’nın Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik temalı Sendikasyon Kredisi’ne iki prestijli ödül Uluslararası finans yayıncılığının önde gelen gruplarından Global Financial Conferences (GFC) Group tarafından düzenlenen, sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan ve Türkiye’nin kredi ve uluslararası tahvil piyasalarında en yenilikçi ve çığır açan anlaşmalarının takdir edildiği; “Bonds, Loans&Sukuk Turkey Awards”ta Ziraat Bankası, “Financial Institutions Deal of the Year (Yılın Finansal Kurumlar İşlemi)” kategorisinde birincilik, “FI Funding Team of the Year (Yılın Finansal Kurumlar Ekibi)” kategorisinde ise ikincilik olmak üzere iki önemli ödüle layık görüldü.

Abone Ol