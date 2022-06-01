Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜFE'ye göre 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama Haziran ayı kira artış oranı açıklaması öncesinde araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı gün kalmasıyla kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran saat 10.00'da açıklanacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL