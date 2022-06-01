Özgün Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜFEye göre 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama
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Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜFE'ye göre 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama

Hazian ayı kira artış oranı merak ediliyor. Haziran ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 1000 TL kira ödeyen bir vatandaşın bu ay kirası ne kadar zamlanacak? Haziran ayı kira artış oranı için gözler enflasyon rakamlarında... Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne kadar? TEFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Haziran kira artış oranı hesaplama

Kira artış oranı hesaplama Haziran ayı kira artış oranı açıklaması öncesinde araştırılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı gün kalmasıyla kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran saat 10.00'da açıklanacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

12 aylık ortalama baz alınarak hesaplanan kira artış oranı araştırılıyor. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 olmuştu. Buna göre işte kira artış oranı hesaplama...

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

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Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.

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