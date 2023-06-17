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UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman?

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde yarın Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Hırvatistan ve İspanya daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez İspanya galip gelirken Hırvatistan 2 kez galip geldi. Nefes kesecek finalde ise kupayı kimin kaldıracağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Hırvatistan - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:01 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geliyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Maç kadroları ve yayın bilgileri haberimizde.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde 18 Haziran Pazar günü Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma
TRT SPOR
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

6 Josip Sutalo

21 Domagoj Vida

8 Mateo Kovacic

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

15 Mario Pasalic

16 Luka Ivanusec

22 Josip Juranovic

9 Andrej Kramaric

14 Ivan Perisic

İSPANYA

23 Unai Simon

3 Robin Le Normand

14 Aymeric Laporte

18 Jordi Alba

22 Jesus Navas

6 Mikel Merino

9 Gavi

15 Yeremi Pino

16 Rodri

7 Alvaro Morata

19 Rodrigo






#Hırvatistan
#İspanya
#uefa uluslar ligi
#Felix Zwayer
#final
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UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman?