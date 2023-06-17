Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve İtalya karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla İspanya oldu. Goller dakika 3’ Yeremi Pino 11’ Ciro Immobile (pen.) ve 88’ Joselu’dan geldi. İspanya bu sonuçla UEFA Uluslar Liginde finale yükselerek Hırvatistan’ın rakibi oldu. İspanya - İtalya maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.