Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geliyor. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Maç kadroları ve yayın bilgileri haberimizde.
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
HIRVATİSTAN
1 Dominik Livakovic
6 Josip Sutalo
21 Domagoj Vida
8 Mateo Kovacic
10 Luka Modric
11 Marcelo Brozovic
15 Mario Pasalic
16 Luka Ivanusec
22 Josip Juranovic
9 Andrej Kramaric
14 Ivan Perisic
İSPANYA
23 Unai Simon
3 Robin Le Normand
14 Aymeric Laporte
18 Jordi Alba
22 Jesus Navas
6 Mikel Merino
9 Gavi
15 Yeremi Pino
16 Rodri
7 Alvaro Morata
19 Rodrigo