Ulaşımda en fazla kullanılan araçlardan olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) tarifeleri güncellendi. Hızlı trene yapılan zam sonrasında yeni rakamların ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) 13 Ocak tarihi itibariyle yeni tren bilet fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, enflasyon ve 'Yeniden değerleme oranının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.' denildi. İşte 2025 Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarına yapılan zam miktarı.