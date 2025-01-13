Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarındaki güncel rakamları açıkladı. Enflasyon ile yeniden değerleme oranları sonrasından hızlı tren ücretlerinde de artış yapıldı. Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarında yapılan artış ile vatandaşlar da yeni rakamları araştırmaya başladı. İşte TCDD'den hızlı tren zammı hakkında yapılan açıklamalar...
Ulaşımda en fazla kullanılan araçlardan olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) tarifeleri güncellendi. Hızlı trene yapılan zam sonrasında yeni rakamların ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) 13 Ocak tarihi itibariyle yeni tren bilet fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, enflasyon ve 'Yeniden değerleme oranının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.' denildi. İşte 2025 Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarına yapılan zam miktarı.
2025 HIZLI TREN BİLETLERİ NE KADAR OLDU?
TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatlarına yapılan artışlar şu şekilde:
Ankara – İstanbul: Bilet fiyatı %44,4 oranında artarak 540 TL’den 780 TL’ye çıktı.
Ankara – Konya: YHT bilet fiyatı %44 oranında zamla 250 TL’den 360 TL’ye yükseldi.
Ankara – Eskişehir: Bu hattın bilet fiyatı %39 oranında artarak 280 TL’den 390 TL’ye çıktı.
Ankara – Sivas: Bilet fiyatı 550 TL’den 790 TL’ye yükseldi.
Konya – İstanbul: Konya-İstanbul güzergahındaki bilet fiyatı 1140 TL’ye çıkarıldı.
İstanbul – Eskişehir: Konya-Eskişehir hattı 350 TL’den 505 TL’ye yükseldi.