Honor 90 özellikleri ve fiyatı
Honor 90'ın kamera performansı, genel olarak oldukça iyidir. 200 MP ana kamera, özellikle iyi aydınlatılmış ortamlarda yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı fotoğraflar çeker. Ultra geniş kamera ise geniş açılı çekimler için idealdir. Derinlik kamerası ise bokeh efektli çekimler için kullanılır. Peki Honor 90 modelinin kampanyalı fiyatı ne kadar?
Honor 90 özellikleri neler?
Üçlü: 200 MP, f/1.9, (geniş), PDAF + 12 MP, f/2.2, (ultra geniş), AF + 2MP arka kameraya sahiptir ve Wifi, Bluetooth, NFC, 4G LTE ve 5G'yi destekler.
Honor 90 pil ömrü ne kadar?
Honor 90, fiyat performans açısından oldukça iyi bir seçenektir. 200 MP kamerası, yüksek performansı ve uzun pil ömrü ile orta segmentte öne çıkan bir telefondur.
Honor 90’ın Android sistemi var mı?
HDR10+ teknolojisine de destek veren telefonun ekranı maksimumda 1.600 nite kadar çıkabiliyor. Android 13 ve MagicOS 7.1 arayüzü yüklü gelen telefon Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 hızlandırılmış işlemcisini bünyesinde barındırıyor.
Honor 90 Türkiye’de var mı?
Honor'un bütçe dostu fiyat performans telefonu Honor 90 Türkiye'de satışta bulunuyor.
Honor 90 modelinin kampanyalı fiyatı ne kadar?
512 GB dahili hafızaya ve 12 GB RAM’e destek veren Honor 90, yapılan indirimle şu anda 15.999 TL‘ye satılıyor. Cihazın resmi fiyatı ise 16.999 TL.