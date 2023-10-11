|
Özgün

Honor Play 50 Plus görücüye çıktı, özellikleri mest etti

Honor Play 50 Plus ne zaman çıkacağı merak konusuydu. Honor, yeni modeli olan Honor Play 50 Plus’u tanıttı. Honor Play 50 Plus'ın ekranı, orta segmentte rekabetçi bir olarak öne çıkıyor. 6,8 inç'lik geniş bir boyuta sahip olan ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip. İşte Honor Play 50 Plus fiyatı ve özellikleri.

15:15 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Honor play 50 plus fiyatı, özellikleri

Honor play 50 plus fiyatı, özellikleri

Honor Play 50 Plus tanıtıldı. Honor'un orta segmentte yer alan yeni akıllı telefonu, 6,8 inç IPS LCD ekran, MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 50 MP ana kamera, 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip. Genel olarak,
Play 50 Plus'ın ekranı, orta segmentte başarılı bir performans sergiliyor. Net, akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunabiliyor. İşte Honor Play 50 Plus özellikleri.
Honor Play 50 Plus

Honor Play 50 Plus özellikleri neler?

35W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh pil ile desteklenen Honor Play 50 Plus, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Özçekimler için Play 50 Plus'ın ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir de LED flaş bulunuyor.

Ekran özellikleri:

  1. Boyut: 6,8 inç
  2. Çözünürlük: Full HD+ (1080 x 2400 piksel)
  3. Yenileme hızı: 90Hz
  4. En boy oranı: 20:09
  5. Parlaklığı: 850 nit
  6. Panel tipi: IPS LCD

Honor Play 50 Plus fiyatı ne kadar?

Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB versiyonlarıyla satışta. Honor Play 50 Plus’un başlangıç fiyatı henüz belli değil. Ancak cihazın ikinci opsiyonun 195 dolar olduğu belirtilmekte.


#Honor
#Honor Play 50 Plus
#Honor Play 50 Plus fiyatı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de