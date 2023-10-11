Honor play 50 plus fiyatı, özellikleri
Honor Play 50 Plus özellikleri neler?
35W hızlı şarjı destekleyen 6.000mAh pil ile desteklenen Honor Play 50 Plus, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Özçekimler için Play 50 Plus'ın ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Arka panelinde 50 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir de LED flaş bulunuyor.
Ekran özellikleri:
- Boyut: 6,8 inç
- Çözünürlük: Full HD+ (1080 x 2400 piksel)
- Yenileme hızı: 90Hz
- En boy oranı: 20:09
- Parlaklığı: 850 nit
- Panel tipi: IPS LCD
Honor Play 50 Plus fiyatı ne kadar?
Honor Play 50 Plus, 8 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 256 GB versiyonlarıyla satışta. Honor Play 50 Plus’un başlangıç fiyatı henüz belli değil. Ancak cihazın ikinci opsiyonun 195 dolar olduğu belirtilmekte.