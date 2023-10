Honor X40 GT Plus, 13 Ekim’de piyasaya sürülecek orta sınıf bir akıllı telefondur. Honor X30 GT'nin devamı niteliğindedir ve daha güçlü bir işlemci, daha hızlı bir ekran ve daha büyük bir pil gibi bir dizi yükseltmeye sahiptir. Yeni modelin 66W hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya ile geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Peki Honor X40 GT Plus neler fiyatı ne kadar? İşte Honor X40 GT Plus teknik özellikleri.