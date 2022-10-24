İç denetçi nedir, görevleri nelerdir?

İç denetçiler, herhangi bir organizasyonun olması gerektiği gibi kanunlara uygun bir şekilde yürütülmesi için kritik önem taşıyan faaliyet konuları ile ilgilenir. İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir? İç denetçi maaşları 2022 ne kadar? İşte ayrıntılar...

İÇ DENETÇİ NE DEMEK?

Risklerin ne kadar iyi yönetildiğini, iç süreçlerin işe yarayıp yaramadığını ve işlerin nasıl yürüdüğünü izlemek ve değerlendirmek için işletmeler ve kuruluşlar içinde çalışması gerekir.

İç denetçi, özel şirket ya da kamu kurumlarının iç işleyiş ve risk yönetimi süreçlerinin işleyişlerinin eksikliklerini ve sorunlarını raporlayarak yetkililere bildiren, aynı zamanda da ön görülen eksikliklerin giderilerek kurumun amaçlarına en kısa sürede ulaşması için gerekli denetimleri yapan kişidir. Günümüzde bankalar, kamu kurumları, telekomünikasyon şirketleri gibi pek çok farklı kurumlarda düzenli aralıklarla İç denetçiler tarafından denetim yapılıyor.

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İç Denetçi Ne İş Yapar?

İç denetçi, özel şirket ya da kamu kurumlarının iç işleyiş ve risk yönetimi süreçlerinin işleyişlerinin eksikliklerini ve sorunlarını raporlayarak yetkililere bildiren, aynı zamanda da ön görülen eksikliklerin giderilerek kurumun amaçlarına en kısa sürede ulaşması için gerekli denetimleri yapan kişidir.

İç denetçi görevleri nelerdir?

İç denetçinin görev alanı denetim mekanizması konumunda olduğu firmanın faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmaları kapsar. Bu doğrultuda iç denetçinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İç denetçi firma ve şirketleri ya da bu şirketlerle ilgili departmanları denetler. İç denetçi şirket, firma ya da departmandaki işleyişi, üretimi, sorunları ve aksaklıkları denetler. İç denetçi, insan kaynakları pozisyonunu ve aynı zamanda da uygulanan politikayı denetler. İç denetçi pazarlama departmanını, satın alma departmanını da denetler. Satış ve satış raporlarını inceleyerek hazırladığı rapora ekler. İç denetçi muhasebe birimini de dikkatli bir şekilde denetler. Muhasebedeki tüm para giriş çıkış işleyişini, çalışanları, raporları, girdi ve çıktıları denetler. İç denetçi idari işleyişi de sürekli olarak denetler. İdari işlerin yürütülmesini sağlayan çalışanların olması gerektiği gibi görevlerini yapıp yapmadığını inceler. Aynı zamanda da işleyiş hızına ve düzenine bakar.

İç denetçi nasıl olunur?

İç denetçi olmak isteyenlerin öncelikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olması gerekiyor. Üniversite mezunu olmayan kişilerin herhangi bir firmada iç denetçi olarak görev alması mümkün değildir.

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Bazı firmalar, kişilerin mezun olduktan sonra iç denetim ile alakalı sertifika programlarından sertifika almış olmasını talep edebiliyor.

İç denetçi statüsünde çalışmak için 24 aylık süre boyunca denetim yapan birinin yanında eğitim almak gerekiyor.

Uluslararası düzede geçerliliği olan sertifika programlarına katılmanız halinde CIA unvanını alarak mesleğe giriş yapabilirsiniz. Sertifika almak için belirli bir saat boyunca eğitim almanız ve yapılacak olan sınavlarda başarı göstermeniz gerekir.

İÇ DENETÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İç denetçi maaşları 12 bin TL ile 26 bin TL arasında değişmektedir.