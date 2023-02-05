Son deprem İstanbul’da kaydedildi. AFAD’ın açıklamasına göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Depremin derinliği kaç kilometre olarak açıklandı?