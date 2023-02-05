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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul’da olumsuz hava hayatı olumsuz yönde ettiliyor. Hem Meteoroloji hem de AKOM lodos ve fırtına uyarıda bulundu. Sabah saatlerinde İstanbul’da yağmur etkisini sürdürürken, öğleden sonra ise kar yağışı bekleniyor. İDO’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen vapur seferleri.

08:42 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vapur seferleri iptal mi?

Vapur seferleri iptal mi?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

Bursa-Yenikapı-Kadıköy vapuru iptal mi?

İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy vapur seferi iptal mi?

08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy vapur seferleri de iptal edildi.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa vapur seferleri iptal edildi mi?

11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



#istanbul vapur seferleri
#ido
#budo
39 dakika önce
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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
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