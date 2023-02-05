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Vapur seferleri iptal mi?
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'nun internet sitesindeki duyuruda da 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
08.30 kalkışlı Bandırma-Yenikapı-Kadıköy vapur seferleri de iptal edildi.
11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.