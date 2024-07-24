YKS tercihlerinin yapılması ile üniversite tercihleri ve kayıt tarihleri gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisan eğitimi almak isteyenler için ikinci üniversite imkanı tanıyor. Peki, 2024-2025 yılı ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
AÖF, ATA AÖF ve AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı güncel akademik takvimin yayınlanması ile belli oldu.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?
Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00’da başladı.
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?
ATA AÖF üniversite kayıtları 03.06.2024 - 06.10.2024 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2024?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite kayıt işlemleri 27 Temmuz - 27 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2024
AÖF ikinci üniversite bölümler 2024 listesi açıklandı.
Açıöğretim Fakültesi Önlisans Programları arasında şu bölümler var:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
WEB Tasarımı ve Kodlama
Yaşlık Bakımı
Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları 2024 şöyle:
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halklar İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları 2023 şöyle:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi Lisans Programları 2023 şöyle:
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2024
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2024
ATA AÖF ikinci üniversite programlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler