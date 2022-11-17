İmza sirküsü nedir, nasıl alınır?

Günümüzde evrakta sahtecilik, sahte imza gibi olaylara sık sık rastlanır. Sahte imza kullanımının önüne geçmek amacıyla oluşturulan imza sirküsü, firma adına görev yapmakta olan temsilcinin sahip durumda olduğu sorumluluk alanı ve yetki sınırları noter tarafından onanarak resmiyet kazanmış olur.

İMZA SİRKÜSÜ NASIL ALINIR?

İmza sirküsü, belirli bir ücret karşısında noterden alınmaktadır. Bu belge hem noterde hem de alan kişide bulunmak zorundadır.

İMZA SİRKÜSÜ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

> Yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

> Şirketin vergi levhası,

> Şirketin kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.

2022 İMZA SİRKÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR?

İmza sirküler belgesi ücreti 147 TL’dir. Gerekli belgelerle noter şubesine gidilerek 147 TL karşılığında imza sirküleri oluşturulabilir.

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İMZA SİRKÜSÜ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İmza sirküsü, yetkili kişinin veya yönetim kurulunun görev süresine göre değişiklik gösterir. Genel olarak yetkili kişinin görev süresinin tamamlanmasıyla birlikte imza sirküsünün geçerlilik süresi de sona erer.

İmza sirküsü, düzenlenirken geçerlilik süresinin ne kadar olacağı belirtilmektedir. Şayet bir süre belirtilmemişse imza sirküsünün geçerlilik süresi en fazla 3 yıldır.

İMZA SİRKÜLERİ E-DEVLETTEN ALINABİLİR Mİ?

İmza sirküleri e-Devlet üzerinden alınamaz. E-Devlet üzerinden yalnızca alınmış olan imza sirkülerinin muhatabı ve kapsamı öğrenilebilir. İmza sirküleri, fiziki noter şubelerinden belirli bir ücret karşılığında alınabilmektedir.

İMZA SİRKÜLERİ DEVREDİLEBİLİR Mİ?

İmza sirkülerinin şirket yetkilileri ya da şirket tarafından yetkilendirilen kişilerin kullanabileceğini belirtmiştik .İmza yetkisi başkasına devredilmek istenirse, noterden onay alınması gerekmektedir. Yetki devri sırasında noter tarafından belirli belgeler istenmektedir bu belgeler; yetkiyi devredecek ve alacak kişinin fotoğrafları, ilgili kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, imza sirküleri ve talimat belgesidir.

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İMZA SİRKÜSÜNÜN KAYBOLMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

İmza sirküsünün kaybolması halinde, yetkili kişinin noterden yeni imza sirküsü çıkarması gereklidir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var, sadece imza sirküsü ile işlem yapılamaz ancak yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve imzasıyla birlikte işlem yapılabilir.

İMZA SİRKÜSÜ NE İŞE YARAR?

> Belgede sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçer.

> Sahte imza kullanımı sonucunda karşılaşılan mağduriyetleri engeller.

> Noter tasdikli olduğundan dolayı resmi işlemlerin hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar.

> Kişilerin ve işletmelerin resmi işlemlerde güvenliğini sağlar.

> Karşılıklı yapılan resmi işlemlerde şirketlerin ya da kişilerin birbirine olan güvenini artırır.

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> Kişiler ya da şirket adına düzenlenen bir belge ya da onayın yapılmasını engeller.

> Sahte imzaların atılmasının önüne geçilir.

> İmza sirküleri yetki sahiplerinin belli olması resmi işlemlerdeki karışıklığın önüne geçer.

> Resmi işlem onaylarının tek bir elden çıkmasını sağlar. Yetkili ve sorumlu kişinin kim olduğunu gösterir.

İMZA BEYANNAMESİ İLE İMZA SİRKÜLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İmza sirküleri ile imza beyannamesi sıkça karıştırılan iki kavramdır. Birbiriyle benzerlikleri olsa da ikisinin bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar kullanım alanlarıyla ilişkilidir.

İmza sirküleri;

> Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından talep edilebilmektedir.

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> Resmi nitelik taşıyan bir belgedir.

> Çoğunlukla ticari faaliyet gösteren işletme ya da şirketler tercih etmektedir.

> İmza sirkülerini kullanan birden fazla yetkili ve sorumlu kişi olabilir.

> Belirli bir geçerlilik süresi mevcuttur.

İmza beyannamesi;

> Gerçek kişilerin talep ettiği bir belgedir.

> Sirküler bir nitelik taşımamaktadır.

> Şirket kuruluşlarında gerek duyulan bir belgedir.

> Kişilerin nüfus bilgilerini ve imza örneklerini içerir.

> Belgede ve imzada sahteciliğin önüne geçmekte faydalı bir beyandır.

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> Şirket kurucu ve ortaklarının kullandığı bir belgedir.