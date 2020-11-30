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Instagram Hesap Silme! Instagram Hesabı Kapatma ve Hesap Dondurma!

Instagram hesabı kalıcı silme dondurma ve kapatma işlemleri

Instagram hesap kapatma, kalıcı silme ve dondurma işlemlerine dair detaylar haberimizde. Son zamanların en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram hesabı silme, Instagram hesap kapatma ve Instagram hesap dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını tüm güncellemeleriyle birlikte adım adım anlattık. İşte Instagram kalıcı hesap silme işlemleri.

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​İnstagram hesabı silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.

​İnstagram hesabı silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.

Instagram hesap silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.

Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. İşte Instagram hesap silme ve kapatma işlemleri.

INSTAGRAM HESAP SİLME

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.
İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.

INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE DONDURMA

instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

Sağ üst kısımdaki insansimgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram , akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.

Instagram hesap silme-dondurma-kapatma işlemlerini bu yazımızda sizlerle paylaştık.


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