İOKBS 2022 burs ücreti ne kadar?

4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında sonuçları açıklandı. Bursluluk sınavını kazanan adaylar burs ücretinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman, ayın kaçında yatacak? Ödeme tarihleri...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

İOKBS İLK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.

2022 İOKBS BURSLULUK KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bugün açıklanan İOKBS sınav sonuçlarına göre başarılı puan alan öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri üzerinden yapmış olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp bitmiştir.