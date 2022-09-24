Özgün İOKBS 2022 burs ücreti ne kadar?
ÖZGÜN HABERLER

İOKBS 2022 burs ücreti ne kadar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre burs alamaya hak kazanan öğrenciler MEB tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bursun miktarını sorgulamaya başladı. Peki, İOKBS burs ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2022?
İOKBS burs ücreti 2022

4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında sonuçları açıklandı. Bursluluk sınavını kazanan adaylar burs ücretinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, İOKBS bursluluk parası ne kadar, kaç TL 2022? İOKBS bursu ne zaman, ayın kaçında yatacak? Ödeme tarihleri...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

İOKBS İLK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursu eylül ya da ekim ayı içerisinde alınıyor.

2022 İOKBS BURSLULUK KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bugün açıklanan İOKBS sınav sonuçlarına göre başarılı puan alan öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri üzerinden yapmış olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp bitmiştir.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...
ÖZGÜN
İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı...
Dehşete düşüren anlar kamerada

Dehşete düşüren anlar kamerada

​Tramvaya çarpıp metrelerce sürüklendi.
Hurdalıktan servet çıktı

Hurdalıktan servet çıktı

Değeri herkesi şaşkına çevirdi.
Twitterdan biat aldı

​Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler.

Köşeye sıkışan terör örgütü Suriye'de köstebek avı başlattı.

​Rus işgali altındaki 4 bölgede oy verme işlemi başladı.

​Polis bin 700 saatlik görüntü inceleyip failleri yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kontrolümüzdeler hepsine sahip çıkıyoruz.

​İlk üçte Alman, Rus ve İngilizler var.

​Atina'nın Batı Trakya'daki zulmü bitmiyor.
Son noktayı biz koyarız

Son noktayı biz koyarız

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına rest.

​Film izler gibi izleyip 'özçekim' yaptılar.

Beşiktaşlı Redmond'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

​9 ayda 27 milyon kişi sinemada film izledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.