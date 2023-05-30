Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."