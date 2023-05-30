İOKBS
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 3 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru şartları ve kontenjan dağılımı gibi konularda merak edilen sorular yanıtlandı.
"2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı.
Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:
İOKBS başvuru şartları neler?
"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."
İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır?
"Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden 16 Haziran 2023'e kadar yapılabilecek."
İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacak?
"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."
İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?
"Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek."
Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.