İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından değerlendirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2021 etabına (İOKBS) yüzbinlerce öğrenci katıldı. Gözler şimdi önce sınav ait cevap anahtarlarının yayımlanması ardından da sonuçların erişime açılmasında. Peki, Bursluluk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren erişilebilir olacağı duyuruldu.

Sonuçlar, belirtilen tarih itibarıyla MEB'in "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velileri eğer talep ederse, “Sınav Sonuç Belgesi” elektronik ortamdan alınıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı veriyor.