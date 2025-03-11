Yeni Siri'nin, gelişmiş dil modelleriyle desteklenerek daha "akıllı" hale gelmesinin yanında Yeni Siri'nin yapay zekâ destekli bir hâle getirilerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunması bekleniyordu. Apple, yapay zeka destekli Siri'nin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Yeni Siri'nin gelecek yıla kalabileceği konuşulmaya başlandı. Peki iOS 18.5 sürümü ne zaman gelecek?

Apple'dan yapılan açıklamada, Siri'nin kullanıcı bilgilerini anlayarak uygulamalar arasında hareket edebilme özelliğinin öngörülenden daha karmaşık olduğu belirtildi. Bloomberg’in şubat ayında yayınladığı bir haberde, mühendislerin söz konusu güncellemeleri zamanında tamamlayamadığı ve özelliklerin en az mayıs ayına kadar erteleneceği aktarılmıştı.

Geliştirme sürecindeki teknik aksaklıklar ve çözülemeyen hatalar nedeniyle özelliklerin 2025 yerine 2026’ya kadar ertelenebileceği belirtilmişti.

Apple, daha önce yeni Siri'nin 2025 yılında kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Ancak son gelen duyuru, kullanıcıların daha uzun süre beklemesi anlamına gelecek. Şirket, Apple Intelligence girişimi kapsamında yapay zeka destekli Siri üzerinde bir süredir çalışıyordu.

Söz konusu gelişme, Apple'ın yapay zeka yarışında geride kaldığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Apple, iPhone 16 lansamında cihazın Apple Intelligence için sıfırdan tasarlandığını iddia etmiş ve yeni Siri'yi reklamlarında kullanmıştı.

iOS 18.5 sürümü ne zaman gelecek?

Mark Gurman birkaç hafta önce Apple’ın Siri için söz verdiği Apple Intelligence özelliklerinin bir kısmını iOS 18.5 ‘e ertelemeyi düşündüğünü söylemişti. Apple, iOS 18.5 sürümünü şirket içinde test ediyor.

Gurman yaptığı açıklamada, “Bir sonraki sürüm olan iOS 18.5, iyi şeylerin ortaya çıkması beklenen sürüm olacak. Çin’de Apple Intelligence desteği ve yapay zeka destekli Siri bu sürümde yer alacak” dedi. 18.5 güncellemesinin mayıs ayında yayınlanması bekleniyor, ancak beta testleri daha erken başlayabilir.

Apple yapay zeka destekli Siri’yi geçtiğimiz haziran ayında tanıttı. Teknoloji devi tanıtımda söz verdiklerini 11 ay sonra kullanıcıların beğenisine sunmuş olacak.Muhtemelen Apple, büyük özelliklerin çoğunu 18.5 güncellemesine bıraktı.







