Deprem uyarı sistemleri, deprem anında can kaybını ve yaralanmayı önlemek için önemli bir araç olabilir. Deprem uyarıları, insanların güvenli yerlere gitmeleri için onlara birkaç saniye veya dakika verir. Bu, ölümcül hasara neden olabilecek binaların yıkılmasından veya diğer hasarlardan kaçınmaya yardımcı olabilir. Peki, iPhone'da deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

iPhone Deprem Uyarı Sistemi

iPhone'larda deprem uyarı sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanmaktadır. Sistem, iPhone'ların ivmeölçer donanımını kullanarak depremleri algılayabilmektedir.

iPhone Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Deprem uyarı sistemini açmak için aşağıdaki adımları takip edin:

İlk olarak Ayarlar kısmına girerek "Bildirimler" sekmesine giriş yapıyoruz.

Daha sonra cihaza yüklü uygulamaların yer aldığı bir ekran geldiğinde en aşağıya inerek

"Hayati Uyarı Bildirimi"

"Kayıp/Kaçırma Uyarı Bildirimi"

Seçeneklerini aktif ederek deprem uyarı bildirimlerini alabilirsiniz.

Deprem uyarı sistemi açık olduğunda, iPhone'unuz deprem algılarsa, size bir uyarı bildirimi gönderecektir. Bildirimde depremin büyüklüğü, yönü ve tahmini varış zamanı gibi bilgiler yer alacaktır.

Deprem uyarı sisteminin etkin olabilmesi için iPhone'unuzun iOS 15.4 veya sonraki bir sürümünü kullanması gerekmektedir. Ayrıca, iPhone'unuzun konum hizmetleri açık olmalıdır.

Deprem uyarı sistemi, deprem anında can güvenliğinizi korumanıza yardımcı olabilecek önemli bir güvenlik özelliğidir. Sistem açık olduğundan emin olun.

Deprem Uyarı Sistemi Nedir, Neden Kullanılır?

Deprem uyarı sistemleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir:

İnsanları güvenli yerlere yönlendirmek : Deprem uyarıları, insanları binalardan, köprülerden ve diğer tehlikeli yerlerden güvenli yerlere yönlendirmek için kullanılabilir.

Depremlerin şiddetini tahmin etmek: Deprem uyarı sistemleri, depremlerin şiddetini tahmin etmek için de kullanılabilir. Bu, insanların daha fazla hasara neden olabilecek depremlerden kaçınmasına yardımcı olabilir.

Depremlerin etkilerini azaltmak: Deprem uyarı sistemleri, depremlerin etkilerini azaltmak için de kullanılabilir. Örneğin, uyarılar, insanların gaz vanalarını kapatmasına veya diğer güvenlik önlemlerini almasına yardımcı olabilir.

Deprem uyarı sistemleri, deprem riski yüksek olan bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye, deprem uyarı sistemleri konusunda lider ülkelerden biridir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan bir deprem uyarı sistemi, Türkiye'nin büyük bir kısmını kapsamaktadır.

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD son depremler listesinden ülkemizin deprem hafızasını barındıran, deprem güncel verilerini anlık olarak takip edebilirsiniz.



