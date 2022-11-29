Özgün İran - ABD maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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İran – ABD maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Dünya Kupası maçlarında heyecan sürüyor. Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. 2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. İran – ABD maçının ilk 11’leri ve kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İran – ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İran – ABD maçı muhtemel ilk 11
İran-ABD maçı

2022 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. B grubunda İran ve ABD karşı karşıya gelecek.

İran – ABD maçı ne zaman saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

İran – ABD maçı hangi kanalda?

Karşılaşmayı TRT SPOR, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

İran – ABD maçı muhtemel 11'ler

İran kadrosu:

  1. H Hosseini;
  2. Rezaeian,
  3. M Hosseini,
  4. Pouraliganji,
  5. Mohammadi;
  6. Ali Gholizadeh,
  7. Nourollahi,
  8. Ezatolahi,
  9. Hajsafi;
  10. Taremi,
  11. Azmoun

ABD kadrosu:

  1. Turner;
  2. Dest,
  3. Zimmerman,
  4. Ream,
  5. Robinson;
  6. Adams,
  7. Musah,
  8. McKennie;
  9. Pulisic,
  10. Weah,
  11. Wright

Turnuvaya 6-2'lik İngiltere yenilgisiyle başlayan Carlos Queiroz yönetimindeki İran, ikinci maçında tamamen farklı bir görüntü ortaya koyarak Galler'i 2-0'lık skorla geçti.

İran Milli Takımı'nın maçlarına, futbolcuların ve taraftarların protestolara verdiği destek damga vururken, ABD mücadelesi iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi.

Gruptaki İngiltere ve Galler maçlarından beraberlikle ayrılan ABD'nin tur için mutlaka galip gelmesi geliyor. ABD karşısında alacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını açacak. Beraberlik halinde ise İngiltere-Galler maçının sonucu önem kazanacak. İran ve Galler'in grupta eksi 2 averajı var. Tur için Galler'in rakibini farklı mağlup etmesi gerekecek.




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