İskenderun Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Alevlere müdahale sürüyor
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi B blok içerisindeki poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangında ölü veya yaralı olup olmadığı merak konusu. İşte İskenderun Devlet Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin son dakika bilgiler...
09:49 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İskenderun Devlet Hastanesi B blok içindeki poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı.
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