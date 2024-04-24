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İskenderun Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Alevlere müdahale sürüyor

Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi B blok içerisindeki poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor. Yangında ölü veya yaralı olup olmadığı merak konusu. İşte İskenderun Devlet Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin son dakika bilgiler...

09:49 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İskenderun Devlet Hastanesi B blok içindeki poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı.

Ayrıntılar Geliyor…
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19 dakika önce
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