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İSKİ su tasarrufu için kolları sıvadı: Yazı gönderildi, o abonelikler iptal edilecek

İSKİ, su tasarrufu önlemleri kapsamında, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu.

09:07 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İSKİ bazı abonelikler durdurulacak!

İSKİ bazı abonelikler durdurulacak!

İSKİ, su tasarrufu önlemleri kapsamında bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durduracak.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamaya geçti. İSKİ su tasarrufu tedbirleri kapsamında, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Bahçe ve peyzaj sulama abonelikleri geçici olarak durduruldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketimi tasarruf tedbirleri kapsamında bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Buna göre, İSKİ dağıtım yerlerine bahçe ve peyzaj sulamalarının durdurulması yönünde yazı gönderdi. Gönderilen yazıda şebeke suyu ile bahçe sulama aboneliğinin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.




#iski
#su aboneliği
#istanbul
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